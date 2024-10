Thanh Hóa tiếp tục hỗ trợ 50 tỷ đồng cho các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3

Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có Công văn số 5528-CV/VPTU, ngày 8/10/2024 thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc thăm hỏi, hỗ trợ Nhân dân các huyện bị thiệt hại do lũ lụt và chuyển nguồn kinh phí ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra về Quỹ cứu trợ Trung ương thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận 5 tỷ đồng huyện Quảng Xương ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3.

Theo đó, thống nhất về chủ trương sử dụng số tiền 417 triệu 950 ngàn đồng từ nguồn vận động, ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận, quản lý để thăm hỏi, hỗ trợ tiền ăn và chi phí phục vụ sinh hoạt cho các hộ gia đình, học sinh gặp khó khăn do ảnh hưởng của bão, mưa lũ trên địa bàn các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Thạch Thành, Lang Chánh.

Đồng thời, chuyển số tiền 50 tỷ đồng từ nguồn vận động, ủng hộ nêu trên về Quỹ cứu trợ Trung ương thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, theo đề nghị của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Công văn số 204/MTTQ-BTT, ngày 2/10/2024.

Với 2 tỷ đồng trao ủng hộ (đợt 2) qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thị xã Nghi Sơn hiện đã ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 số tiền 7,5 tỷ đồng.

Giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ban Vận động tỉnh thực hiện các công việc tiếp theo để hỗ trợ các hộ gia đình, học sinh gặp khó khăn do ảnh hưởng của bão, mưa lũ và chuyển số kinh phí từ nguồn vận động, ủng hộ nêu trên về Quỹ cứu trợ Trung ương bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác các hộ gia đình, học sinh và các đối tượng khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của bão, mưa lũ trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng trên để sớm ổn định đời sống, sản xuất, học tập.

Phan Nga