Thanh Hóa ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử

Sáng 30/3, tại Trung tâm hội nghị phường Hạc Thành, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Việt Nam tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Dự lễ ra mắt có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh.

Về phía Trung ương có các đồng chí: Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Agribank Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Trung tá Phan Đức Hiệp, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Tại lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo kết quả phối hợp thực hiện mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Để thực hiện mô hình, Trung tâm Phục vụ hành tỉnh đã phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Ngân hàng Agribank Việt Nam, Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Phương Đông tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Mô hình được triển khai thí điểm tại 10 đơn vị (gồm Bộ phận một cửa Công an tỉnh và 9 Trung tâm Phục vụ hành chính công của 9 xã, phường là Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Quang, Đông Tiến, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Kim Tân). Các đơn vị này được trang bị 10 Kiosk thông minh do Ngân hàng Agribank Việt Nam tài trợ. Kiosk thông minh có các tính năng, chức năng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến như: Sao y tài liệu, nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ, thanh toán trực tuyến, hướng dẫn sử dụng, thực hiện các dịch vụ công...

Ngoài tính năng chính là cấp bản sao số, Trung tâm tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị nâng cấp hệ thống với nhiều tính năng vượt trội hơn các đơn vị khác, mở rộng phạm vi phục vụ của Kiosk, cho phép người dân tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ công của Bộ Công an, tích hợp thêm một số thủ tục thiết yếu như cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp đổi giấy phép lái xe, thủ tục liên thông đăng ký khai sinh - khai tử và kết nối với Cổng Dịch vụ Quốc gia để người dân có thể nộp được tất cả các hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Kiosk.

Phát biểu tại lễ ra mắt mô hình, đồng chí Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Agribank Việt Nam rất vinh dự khi Agribank Việt Nam đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa triển khai mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Đây không chỉ là một hoạt động tài trợ, mà là một bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia. Mô hình Kiosk thông minh hoàn toàn mới với một cách làm mới và quan trọng hơn một tư duy phục vụ mới: Vì người dân thuận tiện hơn, chính quyền gần dân hơn, xã hội minh bạch hơn.

Việc lựa chọn tỉnh Thanh Hóa để triển khai mô hình này không chỉ là mở rộng địa bàn, mà là một bước đi chiến lược. Với Thanh Hóa - một địa phương có quy mô dân số lớn, nhu cầu dịch vụ cao, tinh thần cải cách mạnh mẽ, mô hình này sẽ được triển khai thành công, tạo nền tảng thực tiễn lan tỏa ra toàn quốc.

Từ thực tiễn triển khai tại Thanh Hóa, Agribank cho rằng việc đưa Kiosk thông minh vào phục vụ người dân không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; mà còn tạo thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ công, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, vì người dân phục vụ. Đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia theo hướng bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trân trọng cảm ơn Ngân hàng Agribank Việt Nam - đơn vị tiên phong, chủ động đầu tư công nghệ, tài trợ giải pháp Kiosk thông minh, đồng hành cùng chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong tiến trình chuyển đổi số. Đây là minh chứng thiết thực cho tinh thần doanh nghiệp đồng hành cùng địa phương nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Để hệ thống phát huy hiệu quả sau khi ra mắt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tiếp nhận phản hồi của người dân để hoàn thiện hệ thống, bảo đảm vận hành ổn định, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân, an toàn dữ liệu và an ninh mạng; đồng thời tăng cường tập huấn cho cán bộ cấp xã được trang bị Kiosk chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời hồ sơ từ Kiosk, khai thác hiệu quả thiết bị. Trên cơ sở kết quả thí điểm, xây dựng kế hoạch nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Báo và Phát thanh - truyền hình Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng bản sao số điện tử trong giao dịch, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp bản sao chứng thực giấy và các tiện ích của mô hình trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Ngân hàng Agribank tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tích hợp thêm các tiện ích số để Kiosk không chỉ phục vụ thủ tục hành chính mà trở thành công cụ hữu ích, đa năng cho cả người dân và cán bộ chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Tại lễ ra mắt, đồng chí Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Agribank Việt Nam đã trao tặng Kiosk thông minh cho tỉnh Thanh Hóa.

Tại lễ ra mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Ngân hàng Agribank Việt Nam, Bộ Công an đã thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Kiosk thông minh.

Tố Phương