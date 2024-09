Thanh Hóa nằm trong 11 tỉnh, thành phố cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Dự báo, sáng nay (23/9), ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 11 tỉnh, thành phố ở các khu vực trên.

Sạt lở đằng sau Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý (Mường Lát). Ảnh: Hải Đăng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, ở khu vực các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to như: Háng Lìa 85,8mm (Điện Biên), Km46 136,6mm (Sơn La), Lũng Vân 231,8mm, Pù Bin 157mm (Hòa Bình), Trạm Tấu 141,4mm (Yên Bái), Xuân Đài 1 114,4mm (Phú Thọ), Bất Mọt 207mm (Thanh Hóa), Diễn Thái 158,4mm (Nghệ An), Thủy điện Bình Điền 105,8mm (Thừa Thiên Huế);...

Ngoài ra, ở khu vực các tỉnh Lào Cai, Quảng Bình, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to như Nậm Cang 62mm (Lào Cai), Vạn Trạch 94,6mm (Quảng Bình), Cầu Treo 212,6mm (Hà Tĩnh);...

Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, các chuyên gia khí tượng nhận định, mô hình độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong khi đó, dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi hơn 50mm, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa từ 30-60mm, có nơi hơn 80mm.

Cảnh báo trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện, đặc biệt tại các khu vực:

Tỉnh/Thành phố Huyện Điện Biên Điện Biên, Điện Biên Đông Sơn La Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, thành phố Sơn La, Vân Hồ, Yên Châu Hòa Bình Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, thành phố Hòa Bình, Yên Thủy Lào Cai Thị xã Sa Pa, Văn Bàn Yên Bái Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn Phú Thọ Tân Sơn, Thanh Sơn Thanh Hóa Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Mường Lát, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thường Xuân Nghệ An Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, thị xã Thái Hòa Hà Tĩnh Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Khê, Hương Sơn, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang Quảng Bình Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Ninh, Tuyên Hóa Thừa Thiên Huế A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà

Để chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng núi, trung du Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để khơi thông dòng chảy; chủ động di dời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở;

Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...

TS