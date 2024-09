Cần “thay áo mới” cho những cầu treo

Trên địa bàn huyện Bá Thước có 10 cầu treo được bắc qua sông, suối giúp cho việc đi lại của người dân địa phương được thuận lợi. Tuy nhiên, hiện có nhiều cầu đã xuống cấp không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Trước thực trạng trên, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện Bá Thước đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm xóa bỏ, thay thế những cầu treo không đảm bảo an toàn bằng các cầu cứng làm bằng bê tông cốt thép dự ứng lực.

Không lâu nữa, cầu treo thôn Ba, xã Ban Công (Bá Thước) sẽ được thay thế bằng cầu cứng. Ảnh: Minh Lý

Cầu treo thôn Ba, xã Ban Công là cây cầu tạm có chiều dài 68m, bề rộng mặt cầu 2m và tải trọng 0,3 tấn, với kết cấu, mặt sàn làm bằng tre luồng, dây cáp và dây néo được làm bằng thép. Cầu bắc qua dòng suối Nủa, có nhiệm vụ kết nối gần 700 hộ dân thuộc 3 thôn (thôn Ba, Chiềng Lau và thôn Phát) với trung tâm xã. Do cầu được xây dựng từ năm 1977 nên các cấu kiện cầu như dầm, mặt sàn, dây cáp, dây néo đã hoen gỉ, xuống cấp, có nguy cơ gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là vào mùa mưa bão.

Ông Lò Văn Thành (62 tuổi) cho biết: “Cầu này có đã lâu, mỗi lần đi qua rung lắc mạnh, rất nguy hiểm. Khi mùa mưa bão về, nước dâng cao, không ai dám đi qua cầu và học sinh cũng phải nghỉ học, vì đây là con đường duy nhất để đi ra bên ngoài. Vì vậy, rất mong Đảng, Nhà nước quan tâm, sớm xây dựng cho bà con cây cầu mới, giúp việc đi lại thuận lợi, an toàn hơn".

Ông Nguyễn Thế Nghị, Chủ tịch UBND xã Ban Công cho biết, trên địa bàn xã hiện có 3 cầu treo dân sinh, đó là cầu Chiềng Lau, cầu Na Tảng (thôn Chiềng Lau) và cầu thôn Ba (thôn Ba). Cả 3 cầu này được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp, không an toàn khi lưu thông trên cầu. Để đảm bảo an toàn cho hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại mỗi ngày, ngoài trích ngân sách xã, địa phương đã kêu gọi, vận động Nhân dân đóng góp tu bổ, nâng cấp cầu. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra độ an toàn của cầu, nhất là vào mùa bão, nhằm phát hiện, xử lý sự cố kịp thời. Tuy nhiên, do cầu tạm được xây dựng với kết cấu sàn bằng tre, luồng; lan can là những dây cáp, dây néo bằng thép nối lại với nhau đã hoen gỉ và có khoảng trống rộng, không an toàn cho người tham gia giao thông trên cầu.

Được sự quan tâm của tỉnh, của huyện, 2 cầu tạm ở thôn Ba và thôn Chiềng Lau được thay thế bằng cầu bê tông dự ứng lực (BTDƯL). Cả 2 cầu này đang chuẩn bị khởi công. Đối với cầu tạm thôn Chiềng Lau, xã đang đề xuất được đầu tư cầu BTDƯL vào năm 2025.

Cầu treo Tả Na Kha, thôn Nà Khà, xã Cổ Lũng có chiều dài 49m, được xây dựng năm 2015 với kết cấu mặt sàn làm bằng tre luồng, dây cáp và dây néo được làm bằng thép. Cầu có nhiệm vụ kết nối gần 250 hộ dân thuộc 2 thôn Nà Khà và thôn Đốc qua dòng suối Nủa đến với trung tâm xã. Hiện tại, thép ở dây cáp và dây néo ở lan can cầu cũng bị hoen gỉ, mặt cầu được lát bằng gỗ đã bị mục nát, tạo thành khoảng trống rộng 50cm, nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia lưu thông trên cầu. Ông Lục Xuân Tỉnh, thôn Nà Khà cho biết: Do cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, mới đây địa phương đã rào chắn 2 bên đầu cầu không cho người dân lưu thông trên cầu này nữa. Do vậy, muốn ra trung tâm xã, người dân trong thôn buộc phải đi đường vòng xa thêm từ 4 - 5km.

Ngoài cầu Tả Na Kha, xã Cổ Lũng còn 4 cầu treo dân sinh khác không đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cầu. Được sự quan tâm của chính quyền các cấp, xã Cổ Lũng đã có 4/5 cầu nằm trong danh sách được đầu tư, xây dựng cầu BTDƯL, thay cho cầu tạm và các cầu này vừa được khởi công. Riêng cầu Tả Na Kha, thôn Nà Khà không nằm trong danh mục đầu tư năm 2024 do cách cầu treo này không xa đã có cầu tràn. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng, ông Lương Văn Kiên thì tham gia giao thông qua cầu tràn chỉ phát huy hiệu quả vào thời điểm không phải mùa mưa. Vì vậy, người dân trong xã, nhất là người dân thôn Nà Khà và thôn Đốc rất mong cấp trên tạo điều kiện thay thế cầu treo Tả Na Kha bằng cầu BTDƯL.

Ông Trần Duy Tiến, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Bá Thước cho biết: “Trong số 10 cầu treo dân sinh trên địa bàn, có 2 cầu lưu thông bình thường, 2 cầu hư hỏng nặng và 6 cầu lưu thông tạm. Đến thời điểm này, có 4 cầu đã được khởi công là cầu Tả Pà Á, cầu Tả Chấng, cầu thôn Nam và cầu La Ca (xã Cổ Lũng); 2 cầu chuẩn bị khởi công là cầu Na Tảng và cầu thôn Ba (xã Ban Công); còn lại 4 cầu chưa nằm trong danh mục đầu tư do cầu đang tạm sử dụng được và nằm cạnh cầu cứng đang xây... Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi qua cầu treo dân sinh vào mùa mưa, các địa phương cần kiểm tra các bộ phận chịu lực của cầu như: dây cáp chủ, hệ dây treo, mặt cầu, hố neo, dây neo, khối neo, tháp cầu. Đồng thời, phải thường xuyên bảo trì và khi phát hiện hư hỏng phải sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn chịu lực của công trình trong quá trình khai thác; trường hợp hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn phải kịp thời làm rào chắn, không cho các phương tiện lưu thông qua cầu.

Minh Lý