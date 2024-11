Thanh Hóa hưởng ứng Cuộc thi “Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Quân đội Nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên Thực hiện Quyết định số 507-QĐ/TTg, ngày 28/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); căn cứ Kế hoạch số 295-KH/BTGTW, ngày 28/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến: "Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về lịch sử vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. - Góp phần tổ chức chất lượng, hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đồng thời góp phần vào công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc về Quân đội Nhân dân Việt Nam của các thế lực thù địch. 2. Yêu cầu - Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). - Đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức; tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. II. NỘI DUNG CUỘC THI 1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Quân đội Nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”. 2. Đối tượng dự thi - Báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở. - Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước. 3. Nội dung thi - Chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng về Quân đội Nhân dân Việt Nam. - Chặng đường 80 năm vẻ vang xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 4. Hình thức thi Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi. 5. Thời gian tổ chức Cuộc thi dự kiến tổ chức từ ngày 22/11/2024 đến hết ngày 13/12/2024, gồm 03 tuần thi: - Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 22/11/2024 đến hết ngày 28/11/2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). - Tuần thi thứ hai: Từ ngày 29/11/2024 đến hết ngày 05/12/2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). - Tuần thi thứ ba: Từ ngày 06/12/2024 đến hết ngày 12/12/2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 1. Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi - 01 giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng, - 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, - 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng, - 10 giải Khuyến Khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng, Căn cứ vào quá trình triển khai và kết quả cụ thể về số lượng người tham gia, người đạt điểm cao ở các đợt thi của các địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh về cơ cấu, số lượng giải thưởng cho phù hợp. Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). 2 . Kinh phí C uộc thi : Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Ban Tuyên giáo Trung ương và nguồn hỗ trợ giải thưởng của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Ban Tổ chức C uộc thi - Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Cuộc thi chỉ đạo tổ chức Cuộc thi đảm bảo về chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra; ban hành các văn bản Cuộc thi theo thẩm quyền; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị có liên quan; tổ chức phát động, tổng kết trao giải Cuộc thi; báo cáo Ban Chỉ đạo về kết quả tổ chức Cuộc thi. - Ban Tổ chức Cuộc thi được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định trong quá trình diễn ra Cuộc thi và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 2. Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo - Là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi; tham mưu giúp Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng các văn bản liên quan đến Cuộc thi; phối hợp với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam xây dựng bộ câu hỏi, đáp án; thể lệ Cuộc thi. - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền về Cuộc thi. - Phối hợp với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi tại Hội nghị báo cáo viên tháng 11/2024. - Phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên; đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và các tài liệu tham khảo trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên. Thông tin kết quả Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên. - Phối hợp với Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức Cuộc thi. 3. Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân V iệt Nam - Chủ trì xây dựng bộ câu hỏi và đáp án cho Cuộc thi (gồm 90 câu hỏi); xin ý kiến chuyên gia thẩm định về nội dung bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi, hoàn thành trong tháng 10/2024. - Phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo triển khai công tác tuyên truyền, phát động, trao thưởng Cuộc thi. - Xây dựng kinh phí bổ sung hỗ trợ giải thưởng và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổ chức Cuộc thi. 4 . Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương - Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo chuẩn bị các điều kiện về kinh phí và các điều kiện khác để tổ chức Cuộc thi. - Phối hợp các đơn vị chuyên môn kỹ thuật, thẩm định mức độ bảo mật của phần mềm thi trắc nghiệm. 5. Trung tâm Kỹ thuật t hông t ấ n , Thông tấn xã Việt Nam - Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo thiết kế phần mềm thi trắc nghiệm. - Thiết kế baner Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên; infographic giới thiệu về Cuộc thi; video bấm nút phát động Cuộc thi. - Đảm bảo các yếu tố kỹ thuật an ninh, an toàn cho Cuộc thi. 6. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, T ạp chí Tuyên giáo, Trang Thông tin đối ngoại điện tử - Phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi; đặt liên kết đường link các Cuộc thi. - Mở chuyên trang, chuyên mục tập trung tuyên truyền, phản ánh đậm nét việc triển khai, phát động, kết quả Cuộc thi ở các địa phương, đơn vị; đăng tải câu hỏi, thể lệ Cuộc thi trên các nền tảng của báo, tạp chí, trang tin. 7 . Ban Tuyên giáo c ác tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T rung ương - Ban hành văn bản chỉ đạo hưởng ứng tham gia Cuộc thi; tuyên truyền sâu rộng Cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. - Thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi; cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn và các tầng lớp nhân dân tích cực tìm hiểu, tham gia Cuộc thi. - Yêu cầu đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở tham gia Cuộc thi, coi đây là nhiệm vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên, là tiêu chí trong việc bình xét thi đua hằng năm. - Căn cứ tình hình thực tiễn, các địa phương, đơn vị có thể tổ chức phát động điểm về Cuộc thi. - Gắn link liên kết Cuộc thi trên trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị (nếu có). 8. Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi. Căn cứ kế hoạch này, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức triển khai, phát động Cuộc thi; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Cuộc thi theo quy định. Trong quá trình tổ chức nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo - Cơ quan Thường trực Cuộc thi), điện thoại: 080.44348 để được giải đáp.