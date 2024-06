Thạch Thành đẩy nhanh thi công các công trình phòng, chống thiên tai

Để chủ động ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong năm 2024, huyện Thạch Thành đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng, chống thiên tai.

Dự án hồ Chuộn Chè, xã Thành Long đã hoàn thành đang chờ quyết toán công trình.

Hồ Chuộn Chè, xã Thành Long có dung tích khoảng 0,3 triệu m3, phục vụ nước tưới cho gần 30ha đất sản xuất nông nghiệp của toàn xã. Tuy nhiên, do hồ chứa được xây dựng cách đây khá lâu, thân đập chủ yếu đắp thủ công, lại chịu tác động của nhiều trận mưa lũ trước đây nên bị xói lở, trong khi đó không có tràn xả lũ để thoát lũ. Để bảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa bão, cuối tháng 7/2023 hồ Chuộn Chè được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp bởi Công ty CP Xây dựng và Thương mại Quang Vinh.

Giám đốc Công ty Bùi Thanh Tân cho biết: Triển khai thi công dự án vào đúng mùa mưa bão nên thời gian đầu đơn vị thường xuyên dừng thi công do trời mưa. Bên cạnh đó, đường dẫn vào hồ chỉ là lối đi nhỏ và là đường đất, chỉ cần trận mưa lớn thì phương tiện tham gia giao thông không thể qua được do lầy lội. Song, quán triệt tinh thần của huyện và chủ đầu tư dự án, đơn vị đã khắc phục bằng cách tranh thủ tối đa những ngày tạnh ráo, huy động nhân lực, phương tiện tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Sau 8 tháng kể từ ngày dự án khởi công (ngày 27/7/2023), đến ngày 27/3/2024 dự án đã cơ bản hoàn thành, sớm hơn 1 tháng so với hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Đơn vị đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán công trình.

Dự án sửa chữa, duy tu bờ sông Bưởi tại thôn Định Tân và thôn Định Hưng (xã Thạch Định) có chiều dài 285m, khởi công ngày 22/5/2024 đang được đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ông Lê Văn Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Minh Lâm - đơn vị thi công dự án cho biết: Ngay sau khi dự án khởi công, đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện tập trung thi công. Đến thời điểm này đã thực hiện được các phần việc như thi công làm đường vận hành, bãi đúc tấm bê tông cấu kiện, đào mái ta luy... với khối lượng ước đạt khoảng 10%. Theo ông Hạnh, do thi công công trình vào thời điểm mùa mưa bão, vì vậy đơn vị sẽ tranh thủ những hôm thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ cũng như chất lượng công trình. Mục tiêu của đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình vào ngày 22/11/2024 như hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Đánh giá về tiến độ thi công, chất lượng các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành Nguyễn Đức Luận cho biết: Năm 2024 huyện Thạch Thành triển khai thi công 10 công trình phòng, chống thiên tai, trong đó có 7 công trình chuyển tiếp từ năm 2023 sang và 3 công trình khởi công mới trong năm 2024.

Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thi công. Đến thời điểm này 7 công trình chuyển tiếp đã hoàn thành. Trong số 3 dự án mới trong năm 2024 đã có 1 dự án vừa được khởi công ngày 22/5/2024 đó là dự án sửa chữa duy tu bờ sông Bưởi tại thôn Định Tân và thôn Định Hưng (xã Thạch Định). Hai dự án còn lại đó là dự án sửa chữa, duy tu hồ Đồng Cả, xã Thành Long và dự án sự cố sạt lở bờ hữu sông Bưởi tại xã Thạch Định hiện đang trong các bước chuẩn bị đầu tư. Nhìn chung, các dự án đang triển khai, thực hiện trên địa bàn huyện đều đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình như yêu cầu.

Bài và ảnh: Minh Lý