Tập trung thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết số 57 và Đề án 06 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng

Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06 thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành động viên cán bộ, công chức, viên chức bám sát nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, để tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, từ đó nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, chất lượng

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sáng 8/5, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia và Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển KHCN, ĐMST&CĐS và Đề án 06, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị chức năng; thành viên Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển KHCN, ĐMST&CĐS và Đề án 06.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo của Sở KH&CN, với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, từ công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến thực thi các nhiệm vụ cụ thể.

Giám đốc Sở KH&CN Trần Duy Bình báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 4/5/2026, trong 252 nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và các kế hoạch, chương trình, thông báo kết luận của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 141 nhiệm vụ, đang thực hiện 23 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ nợ đọng.

Về thực hiện Kế hoạch hành động số 266-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổng số chỉ tiêu thực hiện là 79 chỉ tiêu (năm 2025 được giao 56 chỉ tiêu, đã hoàn thành 50 chỉ tiêu, chưa hoàn thành 6 chỉ tiêu).

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã góp phần nâng cao năng lực phát triển KHCN, ĐMST&CĐS trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Sở KH&CN cũng đã báo kết quả bước đầu sau khi vận hành chính thức Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trong những sản phẩm cụ thể khẳng định quyết tâm của tỉnh trong hiện thực hóa các mục tiêu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Văn Tước báo cáo kết quả vận hành Trung tâm IOC Thanh Hóa.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Văn Tước cho biết, tại thời điểm bắt đầu vận hành (ngày 20/3/2026), Trung tâm IOC Thanh Hóa có 14 phân hệ, lĩnh vực được tích hợp và đến nay đã được nâng lên 16 phân hệ; trong đó bao gồm: giám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng; giám sát nhiệm vụ; giám sát các dự án thu hút đầu tư; giám sát xử lý văn bản và hồ sơ công việc; giám sát xử lý hành chính công; giám sát phản ánh kiến nghị; danh mục các dự án thu hút đầu tư; kết nối phân tích các dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Đối với việc thực hiện Đề án 06, theo báo cáo của Công an tỉnh, tổng số nhiệm vụ được giao là 76, trong đó có 37 nhiệm vụ đã hoàn thành; 24 nhiệm vụ thường xuyên; 4 nhiệm vụ chậm tiến độ; 11 nhiệm vụ phụ thuộc vào tiến độ các bộ, ngành.

Trong số 4 nhiệm vụ chậm tiến độ, có 3 nhiệm vụ chậm muộn do liên quan đến việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thuộc trách nhiệm của Sở NN&MT; 1 nhiệm vụ chậm muộn liên quan đến việc tích hợp Sổ sức khỏe điện tử lên ứng dụng VNeID thuộc trách nhiệm của Sở Y tế.

Đại diện Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW theo lĩnh vực phụ trách.

Liên quan đến công tác cải cách hành chính, đánh giá cho thấy, nhiệm vụ này đã, đang được tỉnh, ngành chức năng quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những rào cản, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai các hoạt động quản lý nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương đã phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06; những nội dung mới, cấp bách cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy KHCN, ĐMST&CĐS trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận tinh thần, sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị chức năng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06 với nhiều kết quả đạt được bước đầu.

Tuy nhiên, đánh giá từ thực tiễn cho thấy, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa đạt so với yêu cầu đề ra. Do đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành động viên cán bộ, công chức, viên chức bám sát nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, từ đó nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, giao Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức để áp dụng trong thời gian tới. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển KHCN, ĐMST&CĐS và Đề án 06 tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06 thời gian tới. Trong đó, Sở KH&CN được giao tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chiến lược chuyển đổi số, đề án chiến lược dữ liệu tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; Sở NN&MT tập trung thực hiện tốt Đề án cơ sở dữ liệu đất đai. Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai việc tích hợp Sổ sức khỏe điện tử lên ứng dụng VNeID...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Liên quan đến việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, đồng chí đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính, trên cơ sở đó tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp các Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng yêu cầu Sở KH&CN tiếp tục cập nhật thông tin dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực lên Trung tâm IOC Thanh Hóa và tổ chức vận hành hiệu quả Trung tâm trong thời gian tới.

Đối với các đơn vị trường đại học, cao đẳng trong tỉnh, cần tính toán chương trình, kế hoạch đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu số hóa trong tương lai...

Phong Sắc