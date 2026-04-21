Tập trung hoàn thành quy hoạch, kiến tạo không gian phát triển mới cho xã Trường Lâm

Chiều 21/4, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2026 và kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn xã Trường Lâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thăm, kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện Khu công nghiệp số 3.

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Trước khi làm việc với lãnh đạo xã Trường Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn đã đến thăm, kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện Khu công nghiệp số 3; thăm, kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thăm, kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện Khu công nghiệp số 3.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đánh giá cao quy mô, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Miza Nghi Sơn. Đồng thời đề nghị công ty áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm giảm thiểu rác thải ra môi trường, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.

Cùng với đó, công ty cần đảm bảo quyền lợi người lao động thông qua việc tuân thủ Luật Lao động như: đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương đúng hạn cho người lao động; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, công ty cần tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho công nhân, nhằm nâng cao nhận thức, ngăn ngừa vi phạm, xây dựng môi trường lao động an toàn, ổn định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thăm, làm việc tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa luôn cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để doanh nghiệp mở rộng quy mô đầu tư phát triển.

Quang cảnh buổi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Trường Lâm.

Báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong và các thành viên trong đoàn công tác, lãnh đạo xã Trường Lâm cho biết: Từ ngày 1/7/2025, xã Trường Lâm chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên cơ sở sáp nhập xã Trường Lâm và xã Tân Trường trước đây.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự đồng lòng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của xã Trường Lâm tiếp tục duy trì ổn định và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I năm 2026 là 117.131 tỷ đồng, đạt 58% dự toán HĐND tỉnh giao; xã đã thành lập mới 15 doanh nghiệp, đạt 75% chỉ tiêu tỉnh giao...

Lãnh đạo xã Trường Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” địa phương cần quan tâm khắc phục, như: công tác quy hoạch xã; hoạt động quản lý dự án; đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ; công tác giải phóng mặt bằng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Trường Lâm có vị trí đặc biệt quan trọng, là địa bàn ở cửa ngõ phía Nam của tỉnh, thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, tập trung nhiều khu công nghiệp, dự án hạ tầng; hệ thống giao thông thuận lợi, có Quốc lộ 1A, đường sắt, đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua, có các trục đường Đông - Tây kết nối trong Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Để phát huy tối đa lợi thế này, xã Trường Lâm cần xác định tầm nhìn dài hạn thông qua công tác quy hoạch, qua đó định hình, kiến tạo không gian phát triển mới cho những năm tiếp theo. Quy hoạch của xã phải phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, phải xác định được các yếu tố là động lực phát triển của địa phương, từ đó ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển các lĩnh vực then chốt, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải dẫn đến hệ lụy là phát triển manh mún, nhỏ lẻ và thiếu tính liên kết.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị địa phương cần tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung cao độ để hoàn thành chỉ tiêu các dự án được UBND tỉnh giao trong kế hoạch năm 2026; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm, dự án có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; quyết liệt chỉ đạo và hoàn thành đúng kế hoạch nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc.

Địa phương cần đẩy mạnh cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp, tiếp tục nâng cao chất lượng trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chú trọng công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sự hài lòng của người dân là thước đo thực chất cho hiệu quả của bộ máy chính quyền 2 cấp, đặc biệt là cấp xã. Do đó, địa phương phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từng cán bộ, công chức phải chủ động “gần dân, sát dân”, linh hoạt tháo gỡ vấn đề, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của xã.

Quốc Hương