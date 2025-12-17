Tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp và tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự

Để lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 17/12, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về các vụ việc phức tạp, vụ việc tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh và các xã, phường có liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu đã phân tích các nhóm vụ việc liên quan đến đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; nhóm vụ việc liên quan đến ô nhiễm môi trường.

Trong đó, nhiều vụ việc kéo dài nhiều năm liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện dự án Trục cảnh quan lễ hội và Khu đô thị Quảng trường biển Sầm Sơn; vụ việc liên quan đến ô nhiễm môi trường nhiều năm của bãi chôn lấp rác xã Đông Nam...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các đơn vị trong giải quyết các vụ việc; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ việc dẫn đến khiếu kiện đông người, kéo dài, phức tạp về an ninh trật tự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Khẳng định bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là nhiệm vụ quan trọng, không thể chậm trễ của cả hệ thống chính trị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ban, sở ngành cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, làm rõ nguyên nhân, giải quyết dứt điểm những vấn đề được công dân đề nghị theo đúng quy định. Trong đó, từng vụ việc phải được phân loại, xử lý theo đúng trình tự, quy trình, thời gian cụ thể.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết những nội dung được công dân khiếu nại một cách khách quan, đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng thời, chính quyền địa phương phối hợp với MTTQ tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan để các hộ dân hiểu, chấp hành, không tiếp tục khiếu kiện. Tăng cường đối thoại, gặp gỡ để giải thích về chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án; nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn, xứ lý khi công dân có ý định tập trung đông người lên cấp trên.

Liên quan đến lĩnh vực môi trường, với hiện trạng quá tải hàng loạt bãi chôn lấp rác trên địa bàn tỉnh trong khi các dự án nhà máy xử lý rác hầu hết chậm tiến độ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị tổ chức hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến đối với giải pháp mang tính lâu dài, bền vững.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cần tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà máy xử lý rác để giải quyết tình trạng quá tải và ô nhiễm môi trường tại các bãi rác, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát tổng thể quy hoạch, các dự án lớn có sử dụng đất để xác định nguồn gốc đất, từ đó có biện pháp trong công tác quản lý, bàn giao đất. Đồng thời, thực hiện đồng bộ giải pháp chấn chỉnh tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản...

