Tập huấn hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026

Ngày 8/4, tại xã Thiệu Hóa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Tại hội nghị, các bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban Công tác Mặt trận và những người có uy tín trên địa bàn của xã Thiệu Hóa đã được nghe các báo cáo viên của Ủy ban MTTQ tỉnh và Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh truyền đạt các chuyên đề: “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động tại địa phương; các vấn đề về nhiệm vụ xây dựng NTM hiện nay trên địa bàn tỉnh. Những khó khăn và giải pháp tháo gỡ

Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ mặt trận ở cơ sở được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, phương pháp tổ chức thực hiện; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thanh Mai