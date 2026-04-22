Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh năm 2026

Chủ trì và trực tiếp truyền đạt chuyên đề quan trọng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Đây không chỉ là dịp cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, mà còn là diễn đàn để cùng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ cách làm hay, hiệu quả, nhận thức rõ hơn những yêu cầu mới đối với hoạt động của HĐND trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 22/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị và trực tiếp truyền đạt chuyên đề. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, lãnh đạo, trưởng, phó các phòng và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa rất quan trọng khi đây là nhiệm kỳ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong bối cảnh mới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đối với cơ quan dân cử, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định, mà còn phải không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao năng lực phân tích chính sách, giám sát việc tổ chức thực hiện, theo dõi đến cùng những vấn đề cử tri quan tâm và thực tiễn đang đặt ra. Mỗi nghị quyết được ban hành phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao, giải quyết được vấn đề đặt ra từ cuộc sống, tạo động lực cho phát triển, chứ không chỉ dừng ở việc hoàn thiện thủ tục hay đáp ứng yêu cầu hình thức.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đi liền với đó là yêu cầu về đổi mới tác phong, lề lối làm việc của mỗi cơ quan, mỗi cán bộ, mỗi đại biểu. Tư duy trong hoạt động của cơ quan dân cử phải chuyển mạnh từ bị động xử lý tình huống sang chủ động kiến tạo phát triển. Mỗi đại biểu HĐND phải thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với cử tri; đồng thời là người tham gia quyết định những vấn đề lớn, quan trọng, có tác động trực tiếp đến sự phát triển của địa phương. Hoạt động của HĐND, đó không chỉ là yêu cầu về phương pháp công tác, mà còn là thước đo trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chính vì vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất quyết định tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND tỉnh, nhất là đối với những đại biểu lần đầu tham gia HĐND tỉnh. Đây không chỉ là dịp cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, mà còn là diễn đàn để các đồng chí cùng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ cách làm hay, hiệu quả, nhận thức rõ hơn những yêu cầu mới đối với hoạt động của HĐND trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Nội dung chương trình tập huấn lần này được xây dựng khá toàn diện, cùng với cập nhật những yêu cầu mới, đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của HĐND và đại biểu HĐND. Đồng chí đề nghị đại biểu tập trung theo dõi, nghiên cứu, tiếp thu, lĩnh hội và liên hệ với những lĩnh vực, địa bàn, công việc của mình đang làm; đồng thời, tích cực thảo luận, phản ánh, trao đổi những khó khăn, vướng mắc, những băn khoăn của mình đến hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Trực tiếp truyền đạt chuyên đề nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đại biểu HĐND tỉnh: Yếu tố then chốt trong đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan dân cử, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Chuyển đổi số đối với cơ quan dân cử không chỉ là đưa tài liệu lên máy tính hoặc dùng thêm một vài phần mềm. Cốt lõi của chuyển đổi số là thay đổi cách làm việc, cách phối hợp, cách theo dõi nhiệm vụ và cách ra quyết định trên cơ sở dữ liệu, quy trình số và sản phẩm số.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Đối với HĐND tỉnh, chuyển đổi số phải giúp đại biểu nghiên cứu tài liệu nhanh hơn nhưng sâu hơn, tổng hợp ý kiến cử tri chặt chẽ hơn, giám sát có căn cứ hơn, chất vấn rõ trách nhiệm hơn và theo dõi kiến nghị đến cùng hơn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đã nêu rõ 7 nhóm kỹ năng số trực tiếp gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh, gồm: Kỹ năng đọc và xử lý tài liệu điện tử; kỹ năng đọc dữ liệu, tiêu chuẩn và xu hướng; kỹ năng đặt câu hỏi, chuẩn bị phát biểu và chất vấn; kỹ năng tổng hợp ý kiến cử tri, đơn thư, phản ánh; kỹ năng sử dụng AI đúng việc, đúng dữ liệu, đúng phạm vi; kỹ năng kiểm chứng, đối chiếu, phản biện; kỹ năng bảo mật, an toàn thông tin và bí mật nhà nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cho rằng, AI có thể hỗ trợ đại biểu HĐND ở các khâu công việc đó là: Khâu công việc chuẩn bị kỳ họp; khâu công việc giám sát, khảo sát; khâu công việc chất vấn, giải trình... Kỷ luật “6 rõ”, quy trình dùng AI an toàn và những việc tuyệt đối không làm. Trong đó, kỷ luật “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ đầu ra.

Các đại biểu trực tiếp truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được truyền đạt chuyên đề về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an ninh thông tin trong kỷ nguyên số tại cơ quan dân cử; chuyên đề kỹ năng giám sát, chất vấn, giải trình; chuyên đề kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu các chuyên đề đã được truyền đạt; cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, nhất là kỹ năng giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, xử lý vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Đồng thời, vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào hoạt động thực tiễn; nâng cao chất lượng tham gia kỳ họp, thẩm tra, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Chủ động ứng dụng công nghệ số, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thiện tài liệu, phục vụ tốt công tác nghiên cứu của đại biểu; tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu theo từng lĩnh vực, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Quốc Hương