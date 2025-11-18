Tạo động lực mới để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều ngày 18/11, tại phường Hạc Thành, Cụm thi đua số 2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT) năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2025 Ban Tổ chức Trung ương; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các Vụ và Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy 9 đơn vị trong Cụm thi đua số 2 gồm: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác TĐKT Ngành tổ chức xây dựng Đảng có ý nghĩa quan trọng. Đây vừa là dịp để đánh giá kết quả một năm phấn đấu, vừa là dịp để tăng cường sự phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 2, tạo động lực mới cho công tác tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn yêu cầu ngày càng cao và cấp bách.

Năm 2025 là năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tạo nền tảng bước đầu quan trọng để các địa phương triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, định hướng lớn của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tại mỗi tỉnh, thành phố, nhiệm vụ của Ngành tổ chức xây dựng Đảng đều rất nặng nề, đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm rất cao.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong bối cảnh chung ấy, Ban Tổ chức các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 2 đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đổi mới, triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong công tác; nhiều mô hình, cách làm hiệu quả đã được nhân rộng, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mỗi địa phương. Đặc biệt, các đơn vị trong cụm đã tham mưu triển khai hiệu quả nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở. Việc hợp nhất, sáp nhập các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể được thực hiện quyết liệt, đúng lộ trình, đúng quy định, không để gián đoạn công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Cơ cấu tổ chức mới được hình thành đồng bộ, bảo đảm tinh gọn hơn, rõ chức năng, rõ nhiệm vụ hơn, từng bước phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh: Năm 2025 là thời điểm xác lập nhiều dấu mốc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng gắn với yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kiện toàn lại hệ thống tổ chức cơ sở đảng sau sắp xếp đơn vị hành chính; củng cố đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Ban Tổ chức Trung ương và sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm quý báu từ các tỉnh, thành bạn trong cụm. Tỉnh Thanh Hóa luôn trân trọng, ghi nhận tinh thần hợp tác, sự đồng hành và tính gương mẫu của Cụm thi đua số 2 - một trong những đơn vị có chất lượng tham mưu, chất lượng phong trào thi đua cao trong toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng của cả nước.

Từ thực tiễn địa phương, tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các địa phương trong cụm để phát huy hơn nữa vai trò của phong trào TĐKT trong Ngành tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm phong trào thi đua thực sự là động lực đổi mới, khích lệ đội ngũ cán bộ toàn ngành nỗ lực cống hiến, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương trong Cụm thi đua số 2 triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng; tích cực chia sẻ, lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả; tham gia đầy đủ, trách nhiệm vào các hoạt động thi đua của cụm để công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng chặt chẽ, nền nếp, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Cụm thi đua số 2, ngành Tổ chức xây dựng Đảng bao gồm Ban Tổ chức 14 tỉnh, thành ủy. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Cụm thi đua số 2 có 9 tỉnh, thành ủy.

Năm 2025, Cụm thi đua số 2 đã nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện về mọi mặt của Ban Tổ chức Trung ương. Qua đó, giúp Ngành tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành trong cụm đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là đã hoàn thành các nhiệm vụ tham mưu về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo các nghị quyết, kế hoạch, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và Nhân dân.

Kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy định, quy chế về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt giữa quy định của Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Hoạt động của các tổ chức Đảng được triển khai nền nếp, nhanh chóng đi vào ổn định, không bị gián đoạn; cấp ủy các cấp được kiện toàn, quy chế làm việc được rà soát, bổ sung phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng quy định.

Trong năm, Ngành tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu các nội dung về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ; theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định.

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới về phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của các tỉnh, thành phố trong cụm.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 2 đã tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được trong năm 2025, nhất là từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm quý và cả những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực của công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các tỉnh, thành phố trong cụm.

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 2 đã công bố kết quả chấm điểm, bình xét, đề xuất các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tập thể, cá nhân trong cụm. Theo đó, hội nghị thống nhất đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tặng Cờ thi đua cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh; tặng Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương cho 3 tập thể và 9 cá nhân.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên được suy tôn làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2026.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2026.

Tại hội nghị, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên đã phát động thi đua; các đơn vị trong cụm đã ký giao ước thi đua năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2025, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2025, Ban Tổ chức Trung ương kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương sớm có ý kiến chỉ đạo, định hướng để các địa phương triển khai thực hiện tốt Quy định số 377-QĐ/TW của Bộ Chính trị; sớm tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2026 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 phấn đấu giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, bám sát chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của Thường trực, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy để tập trung tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là tổ chức thành công công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của các cấp ủy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, không để xảy ra vi phạm nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật trong cơ quan, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tố Phương - Quốc Hương