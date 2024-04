Tăng tốc để đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng tiến độ

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) phải hoàn thành, đóng điện chậm nhất ngày 30/6/2024. Hiện nay, các ban quản lý dự án công trình điện đang nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu dồn lực triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến, với quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Thi công vị trí móng cột số 36, Dự án đường dây 500kV mạch 3 tại địa bàn xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn).

Gói thầu số 40 của Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 bao gồm 18 vị trí móng cột đi qua địa bàn các xã Nga Thiện, Nga Trường, Nga Văn, Ba Đình, Nga Thắng (Nga Sơn) do Tập đoàn PC1 đảm nhận thi công. Được bàn giao mặt bằng ngày 12/12/2023, với các biện pháp tổ chức thi công hợp lý nên gói thầu này đã hoàn thành vượt tiến độ đúc móng so với kế hoạch đề ra và là gói thầu đầu tiên trong toàn dự án đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành đúc móng sớm nhất.

Hiện nay, trên công trường thi công, nhà thầu đang dồn lực vận chuyển thiết bị, cột thép để lắp dựng đồng loạt hàng chục vị trí cột. Ông Nguyễn Hữu Sự, Trưởng Ban điều hành gói thầu 40, cho biết: “Với vị trí mặt bằng khá thuận lợi, điều kiện an ninh tốt và chính quyền địa phương ủng hộ nên dự án đã vượt tiến độ đúc móng. Hiện nay, chúng tôi đang bố trí công nhân luân phiên 3 ca 4 kíp. Chỉ huy trưởng cũng giám sát 24/24h tại công trường để đảm bảo chất lượng, thiết kế. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành dựng cột trước ngày 10/5, sau đó sẽ tiến hành kéo dây”.

Tại thị xã Nghi Sơn, gói thầu số 10 do Công ty CP Alphanam E&C tổ chức thi công là gói thầu khó khăn nhất do toàn bộ các vị trí thi công đều nằm trên các dãy núi thuộc xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn) và xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Ông Lưu Ngọc Luận, Phó trưởng Ban Chỉ huy Gói thầu số 10 của Công ty CP Alphanam E&C, cho biết: “Có những vị trí chân móng, chúng tôi phải mở mới hơn 5km đường tạm qua rừng. Cùng với đó, do nền địa chất chân móng phức tạp, nền đá cứng nên phải huy động nhiều máy móc, thiết bị đặc thù để tổ chức thi công. Chúng tôi đang tổ chức tăng ca, kíp và thi công 24/24h để đảm bảo tiến độ chung cho toàn dự án”.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và miền Trung, nhờ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nên tại các địa phương có dự án đi qua đều nhận được sự đồng thuận của Nhân dân trong việc bàn giao sớm mặt bằng. Do đó, cả 2 dự án thành phần đi qua Thanh Hóa đều đang triển khai thi công bảo đảm tiến độ. Đến nay, các nhà thầu đã hoàn thành đúc móng được 248/380 vị trí, lắp dựng xong 48 cột thép và đang tiến hành lắp dựng 49 cột thép.

Ông Võ Công Tài, Phó trưởng Ban Tiền phương 1, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và miền Trung, chia sẻ: "Hiện nay, toàn công trường đang tăng tốc đúc móng, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp. Với các vị trí đã hoàn thành móng đang triển khai dựng cột đồng loạt. Thời điểm này, chúng tôi liên tục bám sát công trường, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để đáp ứng các mốc kế hoạch đề ra”.

Để đảm bảo tiến độ tiến hành kéo dây dự án, hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình thi công; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ dự án. Đến ngày 23/4, Thanh Hóa đã vận động bàn giao mặt bằng toàn bộ 299 vị trí móng cột và 97/137 khoảng néo phần hành lang tuyến. Các địa phương đang tập trung tối đa lực lượng, tranh thủ cả buổi tối và ngày nghỉ đến từng hộ dân để gặp gỡ, trao đổi, tổ chức họp dân nhằm vận động, rà soát và thống nhất phương án giải tỏa, di dời; sớm bàn giao mặt bằng hành lang tuyến cho đơn vị thi công.

Ông Lê Hồng Hiếu, Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng, Hỗ trợ và Tái định cư thị xã Nghi Sơn, cho biết: “Đường dây 500kV mạch 3, cung đoạn Thanh Hóa - Quỳnh Lưu đi qua địa bàn 5 xã của thị xã Nghi Sơn là: Trường Lâm, Tân Trường, Phú Lâm, Phú Sơn và Các Sơn với 43 vị trí móng cột. Tổng diện tích bị ảnh hưởng là 58,67ha liên quan đến 138 hộ và 6 tổ chức. Khối lượng công việc còn rất nhiều. Chúng tôi đang tranh thủ thời gian tiếp tục vận động Nhân dân đồng lòng bàn giao sớm các diện tích phần hành lang tuyến để dự án kịp kéo dây theo kế hoạch”.

Mới đây nhất, tại hội nghị giao ban về tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã chỉ đạo các địa phương có dự án đi qua như: Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Như Thanh, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Nông Cống, Triệu Sơn và thị xã Nghi Sơn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao diện tích phần hành lang tuyến còn lại. Đồng chí cũng chỉ đạo các địa phương vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân di dời nhà ở; đồng thời chỉ đạo hoàn thiện nhanh chóng hạ tầng các mặt bằng tái định cư, sớm bàn giao cho Nhân dân ổn định cuộc sống. Thanh Hóa cam kết, chậm nhất đến ngày 30/5 sẽ đảm bảo mặt bằng sạch 100% khoảng néo để đủ điều kiện đóng điện, đưa công trình đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) vận hành trước ngày 30/6/2024 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bài và ảnh: Tùng Lâm