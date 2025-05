Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn TP Thanh Hóa

Xác định TP Thanh Hóa là một trong những địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó tập trung xử lý mạnh vi phạm nồng độ cồn - một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh bố trí lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về nồng độ cồn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã tăng cường quân số, thành lập nhiều tổ, chốt thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát về giao thông, đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh các chốt cố định, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra lưu động trên các tuyến, địa bàn, phát hiện và dừng các phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn; tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn có nhiều nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi giải trí; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vào ban đêm, khoảng thời gian thường xảy ra vi phạm. Đặc biệt, đối với các trường hợp không hợp tác với lực lượng chức năng khi được kiểm tra, hoặc cố tình trốn tránh, đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông cũng gửi thông báo vi phạm đến cơ quan, chi bộ đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn để có biện pháp xử lý vi phạm. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các phường, xã bám nắm địa bàn, trực tiếp gặp gỡ chủ các nhà hàng, quán ăn... tuyên truyền, ký cam kết thực hiện, chấp hành nghiêm các quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn.

Thiếu úy Lưu Doãn Hùng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường trong nội địa thành phố, chúng tôi đã bố trí lực lượng, thường xuyên thay đổi vị trí, khung giờ kiểm tra vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe với phương châm xử lý không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”. Theo đó, hầu hết các trường hợp vi phạm đều có thái độ hợp tác và chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Một số trường hợp không chấp hành, né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn hoặc kéo dài thời gian để gọi điện nhờ can thiệp, thậm chí có những trường hợp chống đối... đều bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản và tạm giữ phương tiện.

Có mặt cùng tổ tuần tra, kiểm soát chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn vào tối 7/5/2025, chỉ trong khoảng 20 phút đã có hàng chục trường hợp bị dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, đại đa số người tham gia giao thông đều nhận thức rõ những hậu quả, tác hại của việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên rất tự giác chấp hành... Anh Lê Văn Thắng, ở phường Đông Hương, chia sẻ: “Thời gian qua, lực lượng chức năng đã thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, cảnh báo về tác hại khi có nồng độ cồn tham gia giao thông, nên mỗi khi đi liên hoan, ăn uống cùng bạn bè mà có sử dụng bia, rượu, tôi thường đi taxi. Hoặc nếu đã lái xe đi thì tôi sẽ không uống bia, rượu, chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho chính mình và những người tham gia giao thông”.

Nhằm hạn chế tình trạng vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn thành phố, thời gian tới Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông. Tăng cường tuần lưu cảnh báo tai nạn giao thông, đặc biệt thành lập các tổ, chốt xử lý nghiêm đối với các hành vi sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh việc siết chặt xử lý nồng độ cồn của lực lượng chức năng, mỗi người khi tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức cá nhân, “phía trước tay lái là cuộc sống”, chấp hành nghiêm quy định “đã uống rượu, bia thì không lái xe”... góp phần bảo vệ chính bản thân và những người xung quanh.

Bài và ảnh: Quốc Hương