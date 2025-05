Ngăn chặn các hình thức tội phạm mới

Với việc chủ động, quyết liệt trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an trong tỉnh đã kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an Thanh Hóa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng, chữa bệnh quy mô lớn. Ảnh: Quốc Hương

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, lực lượng công an trong tỉnh đã triển khai, cụ thể hóa các kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về các biện pháp phòng, chống tội phạm. Đồng thời, chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, phát hiện kịp thời tình hình tội phạm nổi lên trên tuyến, địa bàn, lĩnh vực; tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh các giải pháp cụ thể đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, vấn đề bức xúc nổi lên trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, lực lượng công an trong tỉnh còn chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thường xuyên thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của người dân, hạn chế sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động. Lực lượng công an còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy hiệu quả sức mạnh của quần chúng Nhân dân trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tăng cường xuống cơ sở, triển khai các biện pháp nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng bất mãn, các đối tượng hình sự, ma túy. Mặt khác, làm tốt công tác đăng ký, quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ngoài ra, lực lượng công an còn tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm. Tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa và vô hiệu hóa các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, côn đồ, bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen, can dự vào lĩnh vực kinh tế... Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác phạm tội; kiến nghị khởi tố và chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai.

Với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã góp phần kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, số vụ phạm pháp hình sự từng bước được kéo giảm, nhiều chuyên án lớn đã được điều tra làm rõ, được quần chúng Nhân dân khen ngợi và đánh giá cao. Riêng năm 2024, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra hơn 1.400 vụ, gần 2.300 đối tượng, giảm gần 25,5% số vụ và 18% đối tượng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó một số loại tội phạm nổi, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, như: cố ý gây thương tích (giảm 34%), giết người (giảm 45,8%), trộm cắp tài sản (giảm 36,4%), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (giảm 38,3%)... so với năm 2023.

Công an xã Xuân Dương (Thường Xuân) tuyên truyền, cảnh báo người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Trong quý I/2025, tội phạm về trật tự xã hội giảm 152 vụ (41%), 103 đối tượng (32%) so với cùng kỳ năm 2024; kết quả điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao (76,82%), không có tội phạm hoạt động lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Trong đó, lực lượng công an đã đấu tranh, triệt xóa nhiều chuyên án lớn về hình sự, kinh tế (phát hiện, bắt giữ và khởi tố 84 vụ, 132 bị can phạm tội về kinh tế, buôn lậu, tham nhũng, chức vụ). Tội phạm về ma tuý tiếp tục được đấu tranh và kiểm soát hiệu quả (khởi tố 96 vụ, 199 bị can phạm tội liên quan đến ma túy). Phát hiện, bắt giữ, xử lý hành chính 99 vụ, 101 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, phạt tiền gần 800 triệu đồng.

Theo Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trịnh Văn Giang, để kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, thời gian tới, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Đồng thời, chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường sâu sát cơ sở, phối hợp với công an xã làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, chủ động trong điều tra, phá án; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; củng cố, nhân rộng các mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xây dựng vững chắc thế trận an ninh Nhân dân.

Quốc Hương