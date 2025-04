Tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp

Sáng 29/4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2025 (tính từ ngày 1/10/2024 đến 31/3/2025), tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tối cao, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan tiến hành tố tụng, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả tích cực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát được tăng cường.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong đó, hai cấp kiểm sát đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Quốc hội giao (tính cho 6 tháng), nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu đề ra và có tỷ lệ đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả giải quyết án được nâng cao, đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường hoặc Viện kiểm sát truy tố, Toà án tuyên không phạm tội.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm cơ bản được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời. Kiến nghị phòng ngừa thực sự đạt hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

VKSND tỉnh chú trọng đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiều nội dung đột phá như công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ; công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự; ứng dụng công nghệ thông tin... thực sự đạt hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng thời thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, nhất là chuẩn bị tốt các điều kiện cho chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản bên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ/TW và của ngành Kiểm sát Nhân dân.

6 tháng đầu năm 2025, tổng số tố giác, tin báo về tội phạm 1.339 tin, đã giải quyết 1.059 tin; tạm đình chỉ 59 tin, còn lại 221 tin đang phân loại, xem xét giải quyết. Ban hành 34 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; 12 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu. VKSND tỉnh ban hành 5 thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ.

VKSND hai cấp thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 1.788 vụ, 3.479 bị can, trong đó khởi tố mới 1.041 vụ, 2.087 bị can. VKSND hai cấp trực tiếp lấy lời khai người bị bắt, tạm gữ 214 lần, trực tiếp hỏi cung bị can 338 lần...

6 tháng cuối năm 2025, VKSND tỉnh đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy Viện Kiểm sát hai cấp theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị và của VKSND tối cao.

Viện trưởng VKSND tỉnh Trần Thế Kính phát biểu tại hội nghị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, đạt và vượt các các chỉ tiêu của Quốc hội và của ngành.

Tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tập trung thực hiện hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ trọng tâm đột phá kiểm sát giải quyết án hành chính, dân sự; đẩy mạnh công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, hành chính ở VKSND hai cấp.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án, vụ việc về tham nhũng, chức vụ. Chủ động kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm và các cơ quan hữu quan trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành...

Quốc Hương