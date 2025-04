2. Tôi đã may mắn được đặt chân đến cả 5 châu, ở đâu cũng may mắn được gặp những bạn bè quốc tế, những bà con Việt kiều yêu nước. Như ở châu Phi (Angola và Mozambique), khi tôi giới thiệu mình là người Việt Nam, người dân nào mà tôi gặp gỡ cũng ồ lên thích thú và tự hào nhắc đến Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. Biểu tượng Việt Nam chiến thắng thực dân, đế quốc hùng mạnh hàng đầu thế giới đã cổ vũ, truyền cảm hứng cho người dân tại nhiều quốc gia thuộc địa và các phong trào cách mạng trên thế giới trong cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do. Ở một số nước châu Âu, châu Á, châu Đại Dương hay châu Mỹ, người dân nước sở tại đều thừa nhận về một Việt Nam phát triển. Còn những Việt kiều mà chúng tôi may mắn được tiếp xúc đều không giấu niềm tự hào xúc động trước sự phát triển, tiến bộ của đất nước mình. Không ít kiều bào khi về Việt Nam, được ra thăm quần đảo Trường Sa vô cùng ngỡ ngàng trước sự phát triển, đổi thay nhanh chóng của đất nước, và sự vững chãi, kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió của hải quân nhân dân Việt Nam... Tất nhiên, đây đó, kể cả những học giả nước ngoài, vì nhiều lý do vẫn có cái nhìn lạc hậu, phiến diện, hằn học, thù hận về đất nước, con người Việt Nam, về tinh thần đoàn kết dân tộc của người dân Việt Nam. Song đó chỉ là thiểu số, và những ý kiến này đều trở nên lạc lõng trước thực tế phát triển ấn tượng của đất nước.

Tháng 9/2024, trong chuyến đi công tác Singapore tôi có gặp và trò chuyện với PGS, TS. Vũ Minh Khương – Giảng viên người Việt Nam tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore). Ông cho rằng, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Việt Nam lựa chọn đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế rất phù hợp, nhờ đó mà biến thù thành bạn, biến những hiềm khích thành sự chân thành... Đó là một dân tộc hòa hiếu. Hòa hiếu để kết bạn, để tạo ra và nâng cấp giá trị mới. Đây là điểm sáng, sự đặc sắc của Việt Nam. Điểm sáng, sự đặc sắc ấy được xây dựng trên nền tảng quan trọng, quyết định là lòng người, là sự chung sức đồng lòng của cả dân tộc. “Việt Nam ta có sức mạnh vô tận, đó là lòng người. Khi mọi người đồng lòng, cùng chí hướng thì sức mạnh đó cộng hưởng thành một thứ sức mạnh vô song, như đã thể hiện trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Sự gắn kết đó, đồng lòng đó cần được khơi lên, phát huy trong thời đại này, làm sao mỗi người Việt Nam đều tự hào, đều dồn sức cho phát triển đất nước. Muốn đất nước vượt lên, tiến lên một bậc, một nấc thang mới cũng cần phải nâng cấp “kho báu lòng người” lên một nấc thang mới”, PGS, TS. Vũ Minh Khương nói. Cùng chung quan điểm này, GS. Trần Văn Thọ (Đại học Waseda, Nhật Bản) chia sẻ rằng: “Khi nói đến việc thực hiện mục tiêu tầm cỡ quốc gia thì đòi hỏi tất cả các thành phần trong quốc gia đó phải là một khối đồng sức, đồng lòng”. Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng 30-4, thống nhất đất nước, TS. Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản cho rằng việc phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc không chỉ giúp tạo ra một xã hội ổn định, phát triển kinh tế và bảo vệ văn hóa, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an ninh quốc gia. Đây chính là nền tảng vững chắc để quốc gia tiếp tục phát triển bền vững và đạt được những thành tựu to lớn trong tương lai.