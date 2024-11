Tăng cường quản lý, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới biển

Với vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên của khu vực biên giới biển, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồn Biên phòng Hải Hòa tổ chức tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực cửa biển, cảng cá.

Đồn Biên phòng Hải Hòa được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 23,5km bờ biển thuộc 9 phường phía Bắc thị xã Nghi Sơn. Đây là địa bàn có mật độ dân cư đông đúc, trong đó phần lớn người dân sống bằng nghề đánh bắt, chế biến thủy, hải sản. Cùng với ngư dân địa phương, nơi đây thường xuyên có hàng trăm phương tiện tàu thuyền, ngư dân trong và ngoài tỉnh ra vào hoạt động. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên địa bàn phụ trách, thời gian qua, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới, biển đảo; xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Đến nay, đồn đã phối hợp xây dựng thành công 74 tổ tự quản an ninh trật tự với 222 thành viên; 45 tổ tàu thuyền an toàn với 156 tàu thuyền/156 thành viên tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Từ năm 2019 đến nay, đơn vị bắt khởi tố 15 vụ/14 đối tượng, trong đó có 9 vụ về ma túy, 6 vụ về vật liệu nổ.

Bám sát địa bàn, lực lượng BĐBP tỉnh thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân nắm, hiểu rõ và cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển. Nhiều hình thức tuyên truyền được vận dụng linh hoạt, sáng tạo như: Tuyên truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt tại khu dân cư; qua hệ thống thông tin, phát thanh của các xã, phường ven biển; tuyên truyền trực tiếp đối với ngư dân đánh bắt, khai thác hải sản; tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp... Nhờ đó, quần chúng Nhân dân, nhất là bà con sinh sống trên tuyến biên giới biển đã nâng cao nhận thức về chủ quyền quốc gia, quốc giới, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển, tích cực tham gia giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Thời gian qua, cùng với việc triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2021-2025”, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển đẩy mạnh phổ biến, giáo dục kiến thức về biển, đảo và tuyên truyền về trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ năm 2018 đến nay, các đồn biên phòng tuyến biển đã tổ chức tuyên truyền được hơn 700 buổi với 55.000 lượt người tham gia; in phát 24.000 cuốn tài liệu pháp luật, 95.000 tờ gấp pháp luật, 262 băng zôn, tờ bướm, 200 áp phích, 20 nghìn sổ tay tuyên truyền về pháp luật biển, đảo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, an toàn công trình biển; chống khai thác bất hợp pháp IUU... Ngoài ra, các đồn biên phòng tuyến biển còn tích cực vận động ngư dân duy trì hoạt động 422 tổ tàu thuyền đoàn kết, tàu thuyền an toàn trên biển với hơn 1.800 tàu thuyền, 3.400 thành viên tham gia.

Đại tá Lê Văn Nam, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, an ninh khu vực biên giới biển, lực lượng BĐBP tỉnh sẽ chủ trì phối hợp các lực lượng duy trì đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh. Toàn lực lượng BĐBP tỉnh thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh; thường xuyên nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nâng cao năng lực thực thi pháp luật của lực lượng nòng cốt, chuyên trách ở khu vực biên giới biển của tỉnh.

Mặt khác, đơn vị tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu cho địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh và tham gia xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc”.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh thực sự là lực lượng nòng cốt trong phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

