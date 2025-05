Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét

Theo dự báo, từ chiều tối 28 đến ngày 30/5 có thể xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Do mưa lớn gây sạt lở đất gây mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 4D đoạn giáp ranh giữ thành phố Lai Châu với huyện Phong Thổ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 28/5, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 76/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới.

Công điện nêu rõ từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai đã làm 29 người chết và mất tích, 67 nhà bị sập đổ, 2.342 nhà bị tốc mái, hư hại. Trong tháng 5 năm 2025 đã xuất hiện nhiều đợt mưa lớn (đặc biệt là đợt mưa lớn lịch sử trong tháng 5 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vừa qua), gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ ở một số địa phương, thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Hiện nay, chuẩn bị mùa mưa bão, nguy cơ xảy ra thiên tai, bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét ở mức cao.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối ngày 28 đến ngày 30/5 có thể xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (cục bộ có nơi trên 250mm), nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trong bối cảnh hiện nay các địa phương đang tập trung sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, để chủ động phòng, chống thiên tai, nhất là sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung chỉ đạo, chủ động kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn, không để bị động, bất ngờ, không để gián đoạn trong công tác ứng phó với thiên tai khi sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan (nhất là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã hiện nay) theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục bám sát tình hình, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần chủ động, kịp thời nhất, quyết liệt nhất, phù hợp với thực tế ở địa phương, với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để xảy ra gián đoạn trong chỉ đạo ứng phó với thiên tai khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức lại lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn ở cấp tỉnh và cấp cơ sở theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả từ ngày 1/7/2025 (sau khi cấp huyện kết thúc hoạt động).

Rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, nhất là phương án ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, bão, ngập lụt; tập trung khắc phục ngay những nguy cơ đã được nhận diện qua cơn bão Yagi năm 2024, xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó, bảo vệ các trọng điểm xung yếu, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai để dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân biết chủ động triển khai ứng phó, giảm thiểu thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Chỉ đạo các địa phương rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương và vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp.

Mưa lớn làm hư hỏng hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ khẩn trương rà soát, hướng dẫn các địa phương kiện toàn cơ quan thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm cung cấp điện, triển khai các biện pháp cần thiết chủ động bảo đảm an toàn cho các hồ đập thủy điện, tập trung khắc phục ngay những nguy cơ đã được nhận diện qua cơn bão Yagi năm 2024 đối với hệ thống truyền tải điện, hồ đập thủy điện (trong đó có thủy điện Thác Bà); phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo vận hành các hồ thủy điện bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện, đồng thời sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước phục vụ phát điện trong các tháng cao điểm nắng nóng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai, kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn địa phương kiện toàn cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với Luật Phòng thủ dân sự, Luật Phòng chống thiên tai và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chỉ đạo các Quân khu, các lực lượng đóng trên địa bàn rà soát, xây dựng phương án, chủ động huy động lực lượng, phương tiện để phối hợp với địa phương và các lực lượng có liên quan triển khai công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương, nhất là lực lượng công an ở cơ sở xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai hỗ trợ Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Tổng Giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai, nhất là lũ quét, sạt lở đất cho nhân dân; cập nhật thông tin, đưa tin kịp thời, chính xác khi có tình huống thiên tai để nhân dân biết, chủ động ứng phó phù hợp.

Các Bộ, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, kịp thời hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục khi có tình huống xảy ra.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai thực hiện công điện này và tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với diễn biến tình hình.

Văn phòng Chính phủ theo theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

