Tăng cường phòng cháy, chữa cháy tại di tích, điểm du lịch đợt cao điểm nắng nóng

Những ngày này Thanh Hoá đang trong cao điểm nắng nóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. Trong khi đó, lượng du khách đến các di tích, khu, điểm du lịch vẫn tăng cao. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được các ban quản lý (BQL) di tích, khu, điểm du lịch đặt lên hàng đầu.

Mỗi ngày Khu Di tích lịch sử Lam Kinh đón tiếp khoảng 800 người dân và du khách tham quan, chiêm bái.

Trưởng BQL Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân) Nguyễn Xuân Toán cho biết: Trung bình mỗi ngày Khu di tích đón tiếp khoảng 800 người dân và du khách tham quan, chiêm bái. Để đề phòng nguy cơ cháy nổ trong đợt cao điểm nắng nóng hiện nay, BQL khu di tích đã thành lập tổ bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ. Cùng với đó, bố trí hàng chục bình chữa cháy bên trong các khu thờ tự. Hệ thống điện tại khu di tích thường xuyên được kiểm tra để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm an toàn PCCC. Ngoài ra, BQL thường xuyên phối hợp lực lượng công an tổ chức tập huấn PCCC cho đội ngũ nhân viên, bảo vệ trực tại khu di tích.

BQL cũng thường xuyên nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm các quy định và nâng cao nhận thức về công tác PCCC trên loa phát thanh và tại các bảng, biển được đặt tại các vị trí dễ nhìn trong khu di tích.

Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Lam Kinh bố trí bình chữa cháy bên trong các khu thờ tự.

Di tích lịch sử - văn hóa đền Độc Cước (TP Sầm Sơn) dịp này cũng thu hút rất đông du khách. Đây là mùa cao điểm tổ chức lễ hội và du lịch biển của thành phố nên nhiều du khách vào di tích để dâng hương, vãn cảnh.

Thủ từ Văn Đình Ga cho biết: Đình, đền, chùa luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, bởi phần lớn được xây dựng với kết cấu chủ yếu là gỗ, bên trong lại có nhiều đồ dễ cháy. Lượng khách đến di tích đông kéo theo nhu cầu sử dụng điện, thắp hương, thắp nến, đốt vàng mã nhiều. Phương tiện giao thông dừng, đỗ tại các bến, bãi gia tăng cũng có thể dẫn đến nguy cơ phát sinh cháy, nổ.

"Chúng tôi rất chú trọng đến công tác PCCC. Đặc biệt là việc kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống điện trong di tích. Đồng thời, thường xuyên cử cán bộ đi tập huấn về PCCC để về phục vụ tại di tích; trang bị đầy đủ thiết bị PCCC; phân công trách nhiệm cho các thành viên trong BQL di tích triển khai nhiệm vụ PCCC; lắp camera quan sát toàn bộ di tích", ông Ga cho biết.

Lực lượng công an tập huấn PCCC cho cán bộ, nhân viên trông coi di tích lịch sử - văn hóa đền Độc Cước (TP Sầm Sơn).

Thanh Hóa hiện có hơn 1.500 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và kiểm kê bảo vệ. Những năm gần đây, du lịch văn hóa tâm linh đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn. Trong dịp nắng nóng cao điểm như hiện nay nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất cao. Bởi vậy, việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, công tác PCCC... là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi di tích để đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan, chiêm bái.

Công tác PCCC luôn được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ đặt lên hàng đầu.

Cùng với các di tích, hè là dịp các khu, điểm du lịch trong tỉnh đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc) Trịnh Hữu Anh cho biết: Dịp hè, trung bình Thành nhà Hồ đón trên 1.200 du khách mỗi ngày. Trung tâm đã bố trí 22 bình chữa cháy đạt tiêu chuẩn (bao gồm cả dạng bột và khí), lắp đặt tại các vị trí thuận tiện cho việc sử dụng như khu nhà làm việc, không gian trưng bày bổ sung, phòng chỉnh lý hiện vật, kho hiện vật, phòng bảo vệ. Ngoài ra, đối với các hộ kinh doanh xung quanh Thành nhà Hồ, Trung tâm yêu cầu mỗi hộ trang bị tối thiểu 2 bình chữa cháy. Cùng với đó, để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ do chập điện, Trung tâm yêu cầu cán bộ, nhân viên ngắt toàn bộ thiết bị điện khi hết ngày làm việc.

Các thiết bị điện luôn được cán bộ Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ kiểm tra thường xuyên.

Những ngày nắng nóng gay gắt, đặc biệt là dịp cuối tuần, lượng khách đến khu du lịch biển Sầm Sơn tăng đột biến khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Do đó, công tác kiểm tra an toàn PCCC luôn được các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong đó chú trọng đến việc kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC hệ thống điện; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; đầu tư hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy xách tay, niêm yết tiêu lệnh chữa cháy và nội quy PCCC tại các khu vực công cộng, nơi thường xuyên có người qua lại.

Khách sạn Bộ Xây dựng (TP Sầm Sơn) đã trang bị hệ thống báo cháy kết nối với lực lượng PCCC.

Khách sạn Bộ Xây dựng (TP Sầm Sơn) hiện có 140 phòng lưu trú, vào những ngày cuối tuần luôn trong tình trạng “cháy phòng”. Để đảm bảo an toàn cháy nổ, khách sạn đã bố trí nhiều bình chữa cháy trong toàn bộ các phòng và ở những nơi dễ nhìn thấy, dễ lấy. Tuân thủ tất cả quy định về an toàn cháy nổ và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Chủ động xây dựng phương án bao gồm các tình huống cháy, nổ giả định tại các khu vực nhằm ứng phó, xử lý sự cố kịp thời.

Nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong mùa cao điểm về du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tăng cường kiểm tra, rà soát kỹ về công tác PCCC. Đồng thời, tuân thủ thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh - trật tự, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, công tác giữ vệ sinh môi trường, niêm yết công khai giá dịch vụ cần được thực hiện nghiêm theo quy định. Từ đó, góp phần đưa Thanh Hoá thực sự trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, thu hút khách du lịch.

Nguyễn Đạt