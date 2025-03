Tăng cường kiểm tra mặt hàng đồ chơi có dấu hiệu vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam

Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành Công văn số 44/TTTN-NV ngày 12/3/2025 gửi Chi Cục Quản lý thị trường các địa phương về việc tăng cường kiểm tra mặt hàng đồ chơi có hình ảnh, nội dung liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Hình ảnh sản phẩm đồ chơi búp bê baby three được cho in hình giống “đường lưỡi bò” vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, thời gian qua, phương tiện thông tin đại chúng phản ánh trên thị trường đang có một số sản phẩm đồ chơi trẻ em như búp bê baby three do nước ngoài sản xuất có in hình giống “đường lưỡi bò” được kinh doanh theo hình thức truyền thống và trên sàn thương mại điện tử Shopee, Tiktokshop, mạng xã hội Facebook.

Trước tình hình trên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Chi cục Quản lý thị trường các địa phương tăng cường công tác phối hợp với các sàn thương mại điện tử và nắm bắt tình hình trên địa bàn. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Nhân Dân