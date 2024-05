Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Theo số liệu của cơ quan chức năng, hằng năm số người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) về cư trú trên địa bàn tỉnh bình quân khoảng 2.000 người, trong đó gần 50% số người thuộc các nhóm phạm tội về ma túy, trộm cắp tài sản. Để những người có quá khứ lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm, tự ti, ổn định cuộc sống, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã triển khai nhiều biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực.

Ban Chỉ đạo 138 thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thị xã.

Xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) là một chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước để giám sát, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT, giúp họ ổn định cuộc sống, không tự ti, mặc cảm, làm ăn lương thiện; đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm THNCĐ đối với người CHXAPT, ngày 25/1/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về tăng cường các biện pháp bảo đảm THNCĐ đối với người CHXAPT trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, trong đó Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 8.028 lượt đối tượng là cán bộ, chiến sĩ ở công an cấp huyện, công an cấp xã và cán bộ chủ chốt thuộc UBND cấp xã; đồng thời, nắm chắc tình hình người CHXAPT tại địa phương để trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các biện pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn cơ sở. Sở Tư pháp đã cập nhật 148.770 thông tin án tích của người bị kết án và lưu trữ theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp xóa án tích cho 9.689 người đã từng bị kết án, người CHXAPT đủ điều kiện xóa án tích.

Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng cho 10 người; trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho 100 người CHXAPT; hướng dẫn các địa phương áp dụng các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người CHXAPT. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa tổ chức 219 phiên giao dịch việc làm, bình quân mỗi phiên thu hút 20 - 30 lượt doanh nghiệp, đơn vị và 300- 500 lượt người lao động tham gia; qua đó, đã kết nối việc làm thành công cho 28.000 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài và học nghề, đặc biệt trong đó có hàng trăm đối tượng người CHXAPT.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về công tác THNCĐ nhằm định hướng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác THNCĐ đối với công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân... tích cực tham gia công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT, đặc xá trở về địa phương cư trú, THNCĐ, có các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để động viên, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự ti, sớm ổn định cuộc sống...

Đơn cử như, từ năm 2020 đến năm 2023, thị xã Nghi Sơn đã tiếp nhận 389 trường hợp là người CHXAPT, người được đặc xá tha tù về địa phương. Đến nay, có 193 người sau khi trở về địa phương đã chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có hành vi vi phạm pháp luật. 100% người CHXAPT trở về địa phương cư trú đã được cấp căn cước công dân và lập hồ sơ đăng ký cư trú; hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho 63 trường hợp tại các công ty, doanh nghiệp.

Để có được kết quả trên, thị xã Nghi Sơn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến nhận thức của người dân, hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội về công tác THNCĐ, từ đó huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người CHXAPT. Bên cạnh đó, Công an thị xã tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo UBND xã Hải Nhân ra mắt Mô hình “tái hòa nhập cộng đồng”. Đến nay, mô hình đã tiếp nhận, giáo dục, giúp đỡ 18 người CHXAPT, đặc xá tha tù trở về địa phương cư trú. Hội Cựu chiến binh thị xã cũng đã ra mắt mô hình “Cựu Chiến binh chung tay giúp đỡ người THNCĐ”, đến nay mô hình đã tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ 13 người CHXAPT, người được đặc xá trở về địa phương cư trú, trong đó có 5 người được gia đình bố trí việc làm, 4 người được ban chỉ đạo mô hình hỗ trợ, giới thiệu việc làm, có thu nhập ổn định.

Cũng từ năm 2020 đến năm 2023, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã tiếp nhận 171 người CHXAPT, trong đó số đã xóa án tích 72 người, số chưa xóa án tích 99 người, số có việc làm 27 người, chưa có việc làm 72 người. Để những người CHXAPT sớm ổn định cuộc sống, UBND thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo Công an thị xã và UBND các xã, phường lập hồ sơ quản lý người CHXAPT, đồng thời tham mưu cho chủ tịch UBND xã, phường phân công tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT về địa phương. Chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tổ chức tiếp nhận việc làm, đào tạo dạy nghề, hướng nghiệp,... cho người CHXAPT. UBND thị xã cũng đã chỉ đạo UBND phường Đông Sơn xây dựng mô hình “Chung tay giúp đỡ người CHXAPT”. Đến nay, mô hình đã giới thiệu việc làm cho 15 người, giúp họ yên tâm làm ăn, lao động trở thành người có ích cho xã hội.

Có thể nói, qua 5 năm thực hiện chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người CHXAPT trên địa bàn tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác tổ chức THNCĐ, giúp người CHXAPT sớm ổn định cuộc sống; nhiều người đã vượt qua mặc cảm về quá khứ, quyết tâm hướng về phía trước để nỗ lực phấn đấu trở thành những gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong lao động sản xuất, tự nguyện giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ có việc làm ổn định, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

