14:33 02/11/2020

(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, ngày 2-11, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã vào thành phố Vinh để trao 500 triệu đồng ủng hộ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt gây...