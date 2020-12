Lực lượng chức năng

16:25 06/10/2020

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6-10, Công an huyện Quan Hóa cho biết đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Phạm Bá Nhầm (SN 1995), trú tại bản Ta Bán, Lương Trung Kiên (SN 1978), trú tại bản Co Me và Ngân Thị Húng (SN 1996), trú tại Co Me, xã Trung Sơn, huyện...