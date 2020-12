21:32 20/08/2019

(Baothanhhoa.vn) - Theo bản tin của Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Thanh Hoá, từ đêm 20 đến các ngày 24, 25/8 ở Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa rào, mưa to và dông, riêng từ đêm 20 đến ngày 23 có mưa to và nhiều nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đạt từ 70 – 300 mm, lượng mưa...