Sun World Sầm Sơn chính thức mở cửa trở lại vào 12/4 với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 100.000 đồng

Chào đón mùa du lịch hè 2026 đầy sôi động, Sun World Sầm Sơn sẽ chính thức trở lại từ ngày 12/4, hứa hẹn trở thành điểm vui chơi hấp dẫn bậc nhất miền Bắc. Không chỉ mang đến hệ thống trò chơi đẳng cấp quốc tế dưới làn nước trong xanh, mát lạnh, công viên còn gây sốt với chương trình ưu đãi giá vé chỉ 100.000 đồng.

Trải rộng trên diện tích hơn 33,5ha, Sun World Sầm Sơn là thế giới trò chơi nước đa tầng, giàu cảm xúc cho mọi lứa tuổi. Từ những chi tiết lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, dòng sông Đơ, cho đến cách kể chuyện qua từng phân khu, nơi đây khéo léo đưa văn hóa Việt vào trải nghiệm giải trí hiện đại – điều ít thấy ở các công viên nước thông thường.

Du khách cuốn theo nhịp sôi động của các tổ hợp trò chơi nước hiện đại tại Sun World Sầm Sơn.

Đắm mình trong làn nước mát rượi và cuốn theo nhịp sôi động của các tổ hợp trò chơi nước hiện đại, du khách có thể bắt đầu ngày chơi bằng việc thách thức bản thân tại khu cảm giác mạnh với những đường trượt lần đầu xuất hiện tại châu Á - Thái Bình Dương. Mãng Xà Cuồng Nộ là trò chơi khiến bạn phải la hét không kiểm soát khi bị xoáy vào dòng nước siêu tốc trong máng trượt khổng lồ. Cá Đuối Vượt Sóng lại đưa bạn bắn mình qua những vòng xoáy nghẹt thở với độ cao và độ nghiêng “gây choáng”. Vực Lốc Xoáy và Hàm Cá Mập – hai đường trượt biểu tượng khác sẽ khiến người chơi thích thú đến mức phải quay lại xếp hàng chơi thêm vì quá “đã”.

Dù chưa chính thức bước vào cao điểm hè, sức nóng tại Sun World Sam Son đã bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ với “Đại tiệc nước” đầy hấp dẫn. Theo đó, từ ngày 12/04 đến hết ngày 24/04/2026, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm thiên đường giải trí nước đẳng cấp với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 100.000 đồng/người. Đến với Sun World Sam Son - tổ hợp công viên giải trí lớn nhất miền Bắc để trải nghiệm hàng loạt trò chơi nước đỉnh cao, cảnh quan xanh mát và không gian lý tưởng cho kỳ nghỉ trọn vẹn bên gia đình ngay cuối tuần này.

Nguyễn Lương