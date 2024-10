Sơ kết đánh giá công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Chiều 2/10, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết đánh giá công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính.

BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng. Chính vì vậy trong thời gian qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện thông qua việc ban hành và sửa đổi, hoàn thiện các chính sách, pháp luật, các quy định về BHXH, BHYT.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Nguyên Hiệp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 9 tháng năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Xuất phát từ tình hình thực tế, để công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo toàn diện, hiệu quả, ngày 18/1/2024 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 316/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban Chỉ đạo, một Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Phó Trưởng ban Thường trực; các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh.

Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo tỉnh đã xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tính đến ngày 30/9/2024, số người tham gia BHXH bắt buộc 426.366 người/439.842 người, đạt 96,94% kế hoạch, chiếm 24,97% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 24.439 người (6,08%) so với cùng kỳ năm 2023; số còn phải phát triển đến cuối năm 2024 là 13.476 người. Số người tham gia BHXH tự nguyện 86.754 người/125.369 người, đạt 69,20% kế hoạch, chiếm 5,08% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 7.002 người (8,77%) so với cùng kỳ năm 2023; số còn phải phát triển đến cuối năm 2024 là 38.615 người. Số người tham gia BHTN 401.775 người/413.121 người, đạt 97,25% kế hoạch, chiếm 23,53% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 25.487 người (6,77%) so với cùng kỳ năm 2023; số còn phải phát triển người tham gia đến cuối năm 2024 là 11.346 người. Số người tham gia BHYT tính đến hết 30/9/2024 là 3.303.404 người/3.756.906 người, đạt tỷ lệ 87,93% (chưa bao gồm người tham gia BHYT ở ngoài tỉnh và các lực lượng vũ trang), tăng 55.421 người (1,70%) so với cùng kỳ năm 2023, tỷ lệ còn phải thực hiện đến cuối năm 2024 là 6,07% (tương ứng với 228.088 người tham gia BHYT).

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Tám, phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác thu được đảm bảo, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từng bước được kiểm soát; công tác giải quyết các chế độ BHXH, quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT luôn được chú trọng; công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, hiệu quả; công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục có những bước đột phá, góp phần giảm thời giờ làm việc, tiết kiệm về kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân và người lao động...

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN mặc dù đã được quan tâm, tuy nhiên chưa có những giải pháp sáng tạo, đột phá, hiệu quả để vận động, khai thác các nhóm đối tượng tiềm năng tham gia BHXH, BHYT. Tốc độ gia tăng người tham gia BHXH, BHTN, BHYT còn chậm; tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi còn thấp, mới đạt khoảng 30,05% (toàn quốc 42,71%); tỷ lệ người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh so với dân số chưa cao, chưa mang tính bền vững, mới đạt 87,93% so với dân số (toàn quốc là 94,11% so với dân số); việc thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT nhất là đối với các huyện miền núi phụ thuộc nhiều vào chính sách hỗ trợ BHYT của Nhà nước, nên công tác phát triển người tham gia BHYT gặp nhiều khó khăn. Tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trong các cơ quan, doanh nghiệp vẫn còn xảy ra. Một số cơ sở khám chữa bệnh BHYT chưa thực sự phối hợp tốt với cơ quan BHXH trong việc quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (nhất là các nguyên nhân chủ quan); chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, hiệu quả trong triển khai thực hiện; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung bàn các giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với công tác triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn nước rút những tháng cuối năm, không chỉ để nhằm mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 mà còn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí giao BHXH tỉnh (cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh) tiếp thu tối đa các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị để hoàn chỉnh nội dung báo cáo, cũng như các nội dung liên quan triển khai trong giai đoạn tới. Đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các sở, ban, ngành đã trình bày tại hội nghị; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, có văn bản trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cần tăng cường trách nhiệm, có nghiên cứu, theo dõi lĩnh vực, địa bàn được phân công chỉ đạo triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Từ các chỉ tiêu cụ thể, các thành viên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các huyện, xã để có kết quả tốt hơn.

Các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Công văn số 1820 của Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh bằng việc phân công, giao trách nhiệm cụ thể, tập trung, ưu tiên các nguồn lực và các điều kiện cần thiết; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tô Hà