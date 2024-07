Siêu cường Phần Lan lên ngôi vương, chính thức khép lại lễ hội pháo hoa Quốc tế quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng

Tối 13/7, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2024) có chủ đề “Made by Young Generation - Nhịp đập tương lai” đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội Phần Lan. Diễn ra trong suốt gần hai tháng hè, DIFF 2024 trở thành tâm điểm hút hàng vạn du khách đến với thành phố bên sông Hàn mỗi đêm thi.

Màn trình diễn của đội Trung Quốc.

Màn tranh hùng nghẹt thở giữa Trung Quốc và Phần Lan

“Một đại tiệc ánh sáng và âm nhạc đúng nghĩa”- đó là nhận định của nhiều khán giả sau những vỡ òa và kinh ngạc trước hai màn trình diễn có thể nói không thể xuất sắc hơn của đội Liuyang Jingduan New-art Display Co đến từ xứ sở pháo hoa Trung Quốc và đại diện đến từ Phần Lan - Joho Pyro Professional Fireworks AB.

Đại diện Trung Quốc đã mở màn cho đêm chung kết DIFF 2024 với một màn trình diễn rực rỡ. Với tên gọi “Dazzling Da Nang” (Đà Nẵng tỏa sáng), màn thi của Trung Quốc truyền cảm hứng về vẻ đẹp và tình yêu dành cho Đà Nẵng, với âm nhạc đột phá là sự kết hợp giữa âm hưởng đậm chất Trung Hoa và nét sôi động của phương Tây. Nhịp điệu pháo hoa thay đổi liên tục qua từng trường đoạn đã tạo nên một màn trình diễn ánh sáng đầy cảm xúc của Liuyang Jingduan New-art Display Co.

Màn trình diễn của đội Phần Lan.

Trái ngược với chất truyền thống nhưng cũng vô cùng bùng nổ của Trung Quốc, đội Phần Lan đã khiến đêm hè Đà Nẵng “nóng” hơn rất nhiều với màn trình diễn hiện đại và sôi động trên nền những ca khúc và bản nhạc phim Âu Mỹ lừng danh. Sử dụng khoảng 10.000 quả pháo, đội Phần Lan khiến khán giả không thể rời mắt với các kỹ thuật bắn pháo cả trên trời và dưới nước, mang đến những hiệu ứng vô cùng mới lạ.

Kẻ tám lạng, người nửa cân, khán giả cũng như Ban giám khảo đều mong muốn có hai Giải nhất cho mùa DIFF này. Sau những giây phút vô cùng khó khăn để đưa ra quyết định, Ban tổ chức công bố đội Phần Lan đã chính thức giành ngôi vị Quán quân DIFF 2024, với phần thưởng trị giá 20.000 USD. Đội pháo hoa Trung Quốc giành giải nhì với phần thưởng trị giá 10.000 USD.

Kết quả này dựa bộ tiêu chí chấm điểm gồm: Tính độc đáo, ý tưởng thiết kế và sự thích ứng với chủ đề màn trình diễn; sự đa dạng, phong phú về hiệu ứng và cường độ của màu sắc; sự đồng bộ giữa âm nhạc và màn trình diễn; phần kết thúc và ấn tượng chung của màn trình diễn; cảm xúc và đánh giá của Ban giám khảo.

Cũng trong đêm chung kết, Ban tổ chức công bố giải thưởng “Sáng tạo” dành cho đội Pháp với màn trình diễn đầy ấn tượng đêm vòng loại. Nhận được tình cảm to lớn từ khán giả, đội Ý nhận giải “Khán giả yêu thích nhất” với màn trình diễn “Vũ trụ rạng rỡ: Bản giao hưởng ánh sáng”. Cả hai giải thưởng đều có giá trị là 5.000 USD.

Đội Phần Lan được các thành viên Ban giám khảo DIFF 2024 đánh giá cao.

Theo hoạ sĩ Hồ Đình Nam Kha - thành viên Ban giám khảo DIFF 2024: “Hai đội đều rất xuất sắc, tuy nhiên màn trình diễn của Phần Lan có bố cục, màu sắc và chuyển động tầm cao và tầm thấp rất tốt, kết hợp hài hòa với âm nhạc. Màu sắc pháo trong, rõ ràng, kết hợp với nền nhạc rock rất ấn tượng.”

Nhạc sĩ Đức Trịnh – thành viên Ban Giám khảo chia sẻ thêm: “Hai đội hôm nay đều xuất sắc. Cả hai đội đều chỉ có 1 tuần ngắn ngủi để chuẩn bị cho đêm chung kết, nhưng đội Phần Lan đã chứng tỏ họ có phần nhỉnh hơn về bản lĩnh, trình độ chuyên môn cũng như sự sáng tạo. Trung Quốc và Phần Lan đều có phần âm nhạc xuất sắc, nhưng Phần Lan đã chọn được những bản nhạc gây cảm xúc tốt hơn, hợp với không khí lễ hội hơn.”

Vỡ òa sau chiến thắng, ông Johan Dan Erik Hollaender đội trưởng đội Phần Lan, nhà vô địch của DIFF 2024 chia sẻ: “Chúng tôi chắc chắn sẽ ăn mừng chiếc cúp vô địch này nhiều nhất có thể. Đà Nẵng là một thành phố tuyệt vời với những con người tuyệt vời, và DIFF đang phát triển mạnh mẽ qua từng năm để trở thành một cuộc thi tuyệt vời hơn bao giờ hết.”

“Một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn. Đây là lần đầu tiên tôi đến lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và tôi sẽ nhớ mãi những cảm xúc này đến cuối đời. Tôi đã được xem những màn pháo hoa không thể đẹp hơn”, anh David Lawrence – du khách Anh, phấn khích sau khi thưởng thức đêm chung kết DIFF 2024. “This is not an end, this is and! (Tạm dịch: Đây không phải sự kết thúc, đây là sự tiếp nối)”, anh David nói thêm khi được hỏi về mong muốn quay trở lại Đà Nẵng để xem những mùa lễ hội pháo hoa tiếp theo.

Bà Nadia Shakira Wong – Giám đốc công ty Global 2000 cho biết, DIFF đang trở thành cuộc thi pháo hoa tầm cỡ mà mọi đội pháo hoa nào trên thế giới cũng muốn thử sức: “Tôi nghĩ tất cả mọi người đều đang rất hài lòng với DIFF 2024. Cả hai đội thi chung kết đã thể hiện đặc biệt tốt trong đêm nay, nhất là khi họ chỉ có 1 tuần để chuẩn bị với số lượng pháo hoa giới hạn. Tôi tự hào về họ. Vào các mùa DIFF tới, chúng tôi sẽ mang đến những tân binh châu Á đầy tiềm năng. Các đội pháo hoa châu Âu hiện đang là đỉnh cao, vậy nên các tân binh sẽ phải đánh bại họ để đứng trên đỉnh vinh quang. Có lẽ năm tới, DIFF sẽ có màn đối đầu giữa 4 đội châu Á và 4 đội châu Âu với những màn trình diễn chuyên nghiệp, kỹ thuật hơn nữa.”

Không kém phần hấp dẫn so với 2 màn trình diễn pháo hoa đêm chung kết là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc trên cả bầu trời và sân khấu. Ngay từ những phút mở màn, chương trình ngay lập tức làm khán giả ngỡ ngàng với màn trình diễn bắn pháo sáng từ drone độc đáo, rực rỡ và mới lạ trên không trung. Còn bên bờ sông Hàn, sân khấu DIFF 2024 với hệ thống bàn nâng lớn kết hợp hệ thống ánh sáng hiện đại, nâng hạ linh hoạt đã mang đến những góc nhìn đẹp nhất ra toàn cảnh khu vực bắn pháo hoa, tạo ra không gian trình diễn độc đáo và đa chiều lộng lẫy.

Tại đây, bài hát “Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau” mở ra không gian lãng mạn với những bông pháo hoa sắc màu, gợi nhắc về một bữa tiệc ánh sáng bùng nổ bên bờ sông Hàn. Được dàn dựng riêng cho DIFF, chương trình nghệ thuật quy mô lần đầu tiên có mặt tại Đà Nẵng “Nhịp đập tương lai” mang đến hơi thở hiện đại, tràn đầy năng lượng, hướng đến tương lai chung – nơi những ý tưởng và tiềm năng mới được khai phá, đúng với chủ đề đêm chung kết. Các ca khúc đình đám như Flowers của nhóm nhạc Blackpink, Tuyệt vời Đà Nẵng của Only C, Cánh đồng gió của Võ Thiện Thanh, Sống đúng chất của Oplus... được thể hiện bởi các ca sĩ nổi tiếng như Uyên Linh, Hoàng Hải, Anh Tú... cùng các vũ đoàn và các nghệ sĩ tại Sun World Bà Nà Hills dường như muốn “đốt cháy” đêm Đà Nẵng với những vũ điệu cuồng nhiệt và sục sôi của tuổi trẻ.

DIFF 2024 – “Công tắc” kích hoạt toàn bộ ngành du lịch Đà Nẵng

Đêm chung kết đầy kịch tính giữa hai “kỳ phùng địch thủ” Trung Quốc và Phần Lan đã biến Đà Nẵng trở thành điểm đến “nóng” bậc nhất cả nước trong dịp này.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, trong 3 ngày 11-13/07, thành phố ghi nhận 455 chuyến bay đến Đà Nẵng. Ngay trước đêm chung kết (12/7) có tới 162 chuyến bay hạ cánh thành phố sông Hàn, tăng tới hơn 40% so với ngày trong tuần. Chỉ trong đêm chung kết DIFF 2024 (13/7), các cơ sở lưu trú tại thành phố đã phục vụ ước khoảng 90.017 lượt khách, trong đó có khoảng 30.970 lượt khách quốc tế. Công suất buồng phòng toàn thành phố gần như đạt mức tối đa, với tỷ lệ lấp đầy lên đến 95%. Công suất các tàu du lịch đạt 100% - tỷ lệ tuyệt đối.

Có thể thấy, DIFF 2024 đã trở thành sự kiện tâm điểm làm nên một mùa hè bùng nổ tại Đà Nẵng, giúp thành phố sông Hàn giữ vững ngôi vương của một điểm du lịch hàng đầu cả nước. Đây cũng là sự kiện cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân cùng sự quyết liệt của thành phố Đà Nẵng trong việc tổ chức một lễ hội quy mô và chất lượng đẳng cấp quốc tế, khẳng định thương hiệu điểm đến lễ hội hàng đầu châu Á.

Theo ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung: “Khi chứng kiến niềm vui của người dân Đà Nẵng cũng như du khách đến với DIFF, chúng tôi thấy vô cùng tự hào. Chi phí hàng trăm tỷ đồng chúng tôi đầu tư cho DIFF là hoàn toàn xứng đáng để thấy mình là một doanh nghiệp có trách nhiệm với địa phương, và có giá trị khi đóng góp một phần nhỏ bé cho thành phố Đà Nẵng nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung”.

Mất đến cả một năm để chuẩn bị kịch bản và triển khai, cùng hơn 2.000 nhân lực của thành phố Đà Nẵng, trong đó có gần 400 nhân sự từ Tập đoàn Sun Group đã được huy động, DIFF 2024 đã thành công rực rỡ và góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao kỷ niệm chương cho các đơn vị làm nên thành công của DIFF.

Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng khẳng định:“Được tổ chức từ năm 2008 đến nay, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành một sự kiện mang thương hiệu riêng, hấp dẫn của thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thành phố cũng luôn làm mới mình bằng các sản phẩm văn hóa, du lịch mới mẻ, hấp dẫn để mỗi du khách khi đến đây sẽ cảm nhận được không khí lễ hội, sự kiện luôn tràn ngập tại thành phố biển xinh đẹp, năng động này."

Show trình diễn Symphony of River (Bản giao hưởng bên sông) nối dài những trải nghiệm pháo hoa của du khách đến với Đà Nẵng cho đến hết tháng 9.

Khép lại DIFF 2024, thành phố sông Hàn mời gọi du khách trong nước và bạn bè quốc tế hòa vào không khí sôi động của Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2024; Nối dài những trải nghiệm pháo hoa đẳng cấp với show trình diễn đa trải nghiệm Symphony of River (Bản giao hưởng bên sông) tại Da Nang Downtown với màn bắn pháo hoa kéo dài 10 phút hàng đêm, hay khám phá Sun World Ba Na Hills với các show diễn đẳng cấp quốc tế và thưởng thức lễ hội bia sôi động quanh năm.

Mùa hè 2024, sứ mệnh của lễ hội pháo hoa quốc tế đã kết thúc, nhưng dường như đây mới chỉ là sự khởi đầu cho những chương mới rực rỡ của Đà Nẵng, với vô số trải nghiệm hấp dẫn diễn ra suốt bốn mùa, giữa nhịp sống đô thị văn minh, sôi động của thành phố đáng đến và đáng sống nhất Việt Nam.

