Siết chặt kỷ luật Đảng từ gốc, nâng tầm công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn mới

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa; gắn chặt với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người đứng đầu, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đây là yêu cầu của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chiều 5/5.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy trình bày báo cáo tại buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái.

Định hình rõ phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa”

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và chỉ đạo của Trung ương. Nổi bật là việc hoàn thiện hệ thống chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2026, từng bước định hình rõ phương châm “phòng ngừa là chính, phát hiện từ sớm, từ xa”.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai quyết liệt, gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Toàn ngành đã tham mưu thành lập 14 đoàn giám sát công tác bầu cử tại 166 xã, phường; đồng thời chuẩn bị 16 đoàn kiểm tra đối với các đảng ủy trực thuộc về hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đến nay, đã hoàn thành 25/35 nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đầu tư công, đấu thầu, đấu giá, công tác cán bộ... Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Đáng chú ý, chuyển đổi số trong ngành kiểm tra có bước tiến rõ nét. Cán bộ xử lý nhiều công việc trên môi trường số; phòng họp không giấy tờ được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành hệ sinh thái số ngành kiểm tra.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tập trung kiểm tra lĩnh vực nhạy cảm, siết chặt kiểm soát quyền lực

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ đầu năm đến nay, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nêu rõ yêu cầu ngày càng cao đối với công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn tới. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; bảo đảm thống nhất về nhận thức, quyết tâm chính trị và hành động trong toàn hệ thống chính trị trong tỉnh; nâng cao vai trò, vị thế của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Tập trung tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung cao vào việc tổ chức kiểm tra đối với các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung lớn của tỉnh, gồm: vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; chuyển đổi số; thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Tiếp tục triển khai giám sát thường xuyên việc thực hiện 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các đảng ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tăng cường giám sát, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: quản lý đất đai, đầu tư công, đấu thầu, đấu giá; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán; việc thực thi đạo đức công vụ; công tác cán bộ; kiểm tra tài chính đảng và xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ...

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ yêu cầu triển khai thực hiện tốt hoạt động giám sát thường xuyên; chuyển mạnh từ bị động sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm vi phạm; gắn chặt công tác kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực, với trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý các sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính, các tổ chức đảng có liên quan; bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành, hoàn thành số hóa hồ sơ, tài liệu; xây dựng môi trường làm việc hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nếu làm tốt từ sớm, từ xa sẽ ngăn ngừa được vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Minh Hiếu