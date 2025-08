Phát triển sự nghiệp giáo dục - nhìn lại một nhiệm kỳ

Công cuộc CNH, HĐH và hội nhập quốc tế xác định, phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho GD&ĐT là đầu tư cho phát triển. Chính vì vậy, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, ngành GD&ĐT Thanh Hóa đã tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả chủ trương, mục tiêu đổi mới giáo dục trong từng thời kỳ, từng giai đoạn.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT và Trường THPT chuyên Lam Sơn trao thưởng cho học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Sở GD&ĐT đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, hướng dẫn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phát triển sự nghiệp giáo dục như: Quyết định số 700-QĐ/TU, ngày 10/9/2021 về Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2220/QĐ-UBND, ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh về ban hành Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GD&ĐT giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh”...

Cùng với công tác tham mưu, giai đoạn 2020-2025, ngành GD&ĐT Thanh Hóa đã để lại dấu ấn quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị với nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, đội ngũ nhà giáo ngày càng nâng cao về chất lượng giảng dạy và trình độ đào tạo với tỷ lệ cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ chuẩn đạt 98,8%, vượt 0,1% so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia thực hiện Chương trình GDPT 2018 được bồi dưỡng đạt 100%, đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục được quan tâm thực hiện phù hợp với thực tiễn, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện học tập của Nhân dân cũng như yêu cầu đổi mới giáo dục. Hiện, tỷ lệ trường học áp dụng mô hình lớp học thông minh trên toàn tỉnh đã đạt 18%. Tỷ lệ trường mầm non tổ chức ăn bán trú đạt 100%; các trường tiểu học khu vực miền núi tổ chức ăn bán trú cho học sinh (HS) đạt 55,3%, vượt kế hoạch đề ra 5,3%. Đặc biệt, toàn tỉnh đã có 1.716/1.979 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 87%. Trong đó cấp mầm non có 583/677 trường, đạt tỷ lệ 87%; tiểu học có 569/588 trường, đạt tỷ lệ 91,6%; THCS có 525/610 trường, đạt tỷ lệ 86% và THPT có 69/104 trường, đạt tỷ lệ 66,3%.

Kết quả này đã góp phần quan trọng vào mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn ở tất cả các cấp học, bậc học. Qua thống kê, điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của HS tỉnh Thanh Hóa xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố; năm 2025 xếp thứ 7/34 tỉnh, thành trong cả nước (tương đương thứ 11/63 tỉnh, thành cũ), tăng 26 bậc so với năm 2020. Về chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn nằm trong nhóm 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Từ năm 2021 đến nay, HS Thanh Hóa đoạt 9 huy chương tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, gồm 5 HCB và 4 HCĐ.

Ví như năm 2021, HS Thanh Hóa đoạt 1 HCB môn Vật lý Olympic quốc tế, 1 HCĐ môn Vật lý Olympic Châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2022, đoạt 1 HCB trong kỳ thi Olympic Toán học quốc tế. Năm 2023 đoạt 1 HCB trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế. Năm 2024 toàn tỉnh có tới 4 HS được tuyển chọn tham gia dự thi Olympic Tin học và Vật lý quốc tế. Kết quả, có 1 HS đoạt HCB, 2 HS đoạt HCĐ tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương và 1 HS đoạt HCB kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế; 1 HS đoạt HCĐ tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev. Trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia THPT năm 2024, HS Thanh Hóa đoạt 84 giải, đạt tỷ lệ 93,3%, xếp thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ đoạt giải. Cũng ở kỳ thi này năm 2025, HS Thanh Hóa đoạt 77 giải, trong đó ở môn Toán có 10/10 HS dự thi đoạt giải và có tới 2 giải nhất...

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở GD&ĐT, trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp cũng như trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, ngành GD&ĐT Thanh Hóa vẫn còn nhiều hạn chế cần sớm khắc phục, đó là: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học của toàn ngành nhiều nơi còn khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục theo Chương trình GDPT 2018. Việc đầu tư mua sắm thiết bị cho các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh còn chậm. Chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền còn chênh lệch, chưa đồng đều; có địa phương, đơn vị còn nặng về thành tích giáo dục mũi nhọn, chưa chú trọng đến nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; giáo dục đạo đức và kỹ năng sống. Tình trạng giáo viên thừa, thiếu đã được quan tâm khắc phục nhưng chưa triệt để... Điều này đòi hỏi sự quan tâm, chăm lo hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của toàn ngành GD&ĐT trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng giáo dục. Trong đó, mỗi thầy, cô giáo và mỗi HS cần tiếp tục nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, tâm huyết với nghề, thi đua dạy tốt, học tốt, khẳng định “thương hiệu”, vị thế “Đất Thanh - Đất học”.

Bài và ảnh: Lê Phong