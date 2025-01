Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách tăng cao kỷ lục dịp Tết Nguyên đán

Theo lịch bay và số liệu đặt chỗ của các hãng hàng không (thời điểm ngày 15/1/2025), giai đoạn Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ lượng khách tăng cao kỷ lục.

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ lượng khách tăng cao kỷ lục dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Đón xấp xỉ 900.000 khách

Thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, từ ngày 23-29 tháng Chạp Âm lịch, số lượng chuyến bay khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dao động từ 820-900 chuyến bay/ngày, với ngày cao nhất là 901 chuyến (24 tháng Chạp) và ngày thấp nhất là 823 chuyến (29 tháng Chạp). Sản lượng khách thông qua cảng trong các ngày cao điểm nhất (26 và 27 tháng Chạp) đạt xấp xỉ 150.000 khách (tăng 12,7% so với ngày cao điểm trước Tết năm 2024).

Đối với các ngày sau Tết (từ ngày mùng 1-6 tháng Giêng Âm lịch), số lượng chuyến bay khai thác tại Sân bay Tân Sơn Nhất dao động từ 830-900 chuyến bay/ngày, với ngày cao nhất là 917 chuyến (mùng 5 tháng Giêng) và ngày thấp nhất là 832 chuyến (mùng 1 tháng Giêng). Sản lượng khách thông qua sân bay lớn nhất khu vực phía Nam trong ngày cao điểm nhất (mùng 5 tháng Giêng) đạt hơn 155.000 khách (tăng 4% so với ngày cao điểm sau Tết năm 2024).

“Số lượng khách thông qua cảng hàng không có thể tăng thêm nhưng không nhiều do về cơ bản các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Bắc, Miền Trung đã gần kín chỗ giai đoạn trước Tết,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Về tổng thể, trong 7 ngày từ 29 tháng Chạp, so cùng giai đoạn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dự báo hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dịp Tết năm nay cũng tăng với trên 6.100 chuyến bay và xấp xỉ 900.000 khách, tăng tương ứng 8,7% về số chuyến bay và 4% về số lượt hành khách so cùng kỳ năm trước.

Dự báo hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dịp Tết năm nay cũng tăng với trên 6.100 chuyến bay. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Để chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm khai thác dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, ngay từ cuối tháng 10/2024, Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị có liên quan đã triển khai các giải pháp phục vụ hành khách như điều chỉnh tăng tham số giờ cất hạ cánh tại cảng (slot), hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hãng hàng không Việt Nam bổ sung máy bay để tăng cường tải cung ứng, bố trí máy bay dự phòng, sẵn sàng thay thế, điều chỉnh phương án khai thác...

Theo đó, số lượng máy bay của các hãng hàng không Việt Nam phục vụ giai đoạn Tết đã được bổ sung thêm 14 chiếc, nâng tổng số máy bay của các hãng lên 212 máy bay (Vietnam Airlines là 99 chiếc, Vietjet Air là 98 chiếc, Pacific Airlines là 3 chiếc, Bamboo Airways là 8 chiếc và Vietravel Airlines là 4 chiếc), tăng 5 chiếc so với cùng giai đoạn năm 2024. Hiện tại, Vietnam Airlines tiếp tục chuẩn bị thuê ướt thêm một máy bay A321 để khai thác và dự bị cho đội máy bay.

Ngoài ra, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã được điều chỉnh slot bay tăng 48 chuyến/giờ vào một số khung giờ ngày và 46 chuyến/giờ trong khung giờ đêm (giai đoạn từ ngày 21/1-9/2/2025), nâng quỹ slot tại Sân bay Tân Sơn Nhất lên khoảng 18% so với ngày thường và cho phép các hãng bay Việt Nam bổ sung tải cung ứng trên các đường bay, nâng cao năng lực khai thác.

Gần 3.100 chuyến bay đêm dịp cao điểm Tết

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, các hãng hàng không Việt Nam cũng đẩy mạnh việc khai thác các chuyến bay đêm.

Cụ thể, Vietnam Airlines khai thác hơn 1.500 chuyến bay đêm, chiếm tỷ lệ 14% tổng tải cung ứng; Vietjet Air khai thác 1.590 chuyến, chiếm tỷ lệ 17% tổng tải cung ứng, chủ yếu khai thác các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Bắc và Miền Trung.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã chỉ đạo các Cảng Hàng không Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa triển khai phương án khai thác 24/24 giờ, bảo đảm đáp ứng kế hoạch triển khai bay đêm của các hãng hàng không.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không đã yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành hàng không và phối hợp cùng các cơ quan liên quan trong việc rà soát quy trình, xây dựng phương án phục vụ, huy động bố trí các nguồn lực cần thiết, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện tại cảng hàng không, đảm bảo sẵn sàng các phương án khai thác, phục vụ hành khách di chuyển bằng đường hàng không.

Các hãng hàng không đã tăng cường chuyến bay đêm đến các địa phương trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Để đảm bảo những chuyến bay an toàn, đúng lịch trình và thuận lợi nhất cho hành khách, Cục Hàng không khuyến cáo hành khách cần chủ động nắm bắt mọi thông tin về chuyến bay, thời gian làm thủ tục hàng không, tìm hiểu và chấp hành tốt những quy định về an toàn, an ninh hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp nhận những ý kiến phản ánh, đóng góp của hành khách qua đường dây nóng của các cảng vụ hàng không để xử lý và khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chuyến bay của hành khách.

Cơ quan này cũng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến hoạt động khai thác để kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các hãng hàng không, cảng hàng không và các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai hiệu quả các giải pháp phù hợp, qua đó điều tiết, bổ sung hợp lý các chuyến bay trên các đường bay có nhu cầu vận chuyển lớn qua Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nói riêng và các cảng hàng không Việt Nam nói chung, để đáp ứng và phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của hành khách trong cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 sắp tới./.