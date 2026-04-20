Sầm Sơn - Điểm hút khách bậc nhất miền Bắc dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

Với lợi thế chỉ cách thủ đô Hà Nội 3 giờ di chuyển cùng sự tái xuất tưng bừng của Công viên nước Sun World Sam Son và Lễ hội Biển 2026 đa trải nghiệm, Sầm Sơn đang trở thành tâm điểm du lịch miền Bắc dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 sắp tới.

Lễ hội Biển Sầm Sơn 2026 - Đại tiệc nghệ thuật, pháo hoa thắp sáng bầu trời

Mỗi mùa hè, Sầm Sơn không chỉ đón du khách bằng biển xanh, cát trắng mà còn bằng những sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô lớn. Năm 2026, Lễ hội Biển Sầm Sơn quay trở lại với chủ đề “Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ” tiếp tục đóng vai trò là “cú hích” mở màn cho một mùa du lịch cao điểm.

Màn pháo hoa thắp sáng biển trời Sầm Sơn trong Lễ hội biển được tổ chức năm 2025.

Chương trình khai mạc dự kiến diễn ra vào tối ngày 25/04/2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Lâm Bảo Ngọc, Tùng Dương... Đây là sự kiện được mong chờ nhất mỗi dịp hè, thu hút hàng nghìn du khách đổ về Sầm Sơn để hòa mình vào không khí lễ hội sôi động, âm nhạc bùng nổ và khoảnh khắc pháo hoa thắp sáng bầu trời biển.

Không đơn thuần là một sự kiện giải trí, lễ hội năm nay được xây dựng xoay quanh 5 trụ cột nội dung: Lịch sử – Phát triển – Sôi động – Khát vọng – Rực rỡ. Đây được xem là cách Sầm Sơn kể lại câu chuyện của mình trong bối cảnh mới: một đô thị biển đang chuyển mình mạnh mẽ, vừa giữ gìn giá trị truyền thống, vừa vươn tới vị thế trung tâm du lịch – lễ hội hàng đầu miền Bắc.

Lễ hội biển Sầm Sơn mỗi năm thu hút hàng vạn du khách tham gia.

Những giá trị văn hóa lâu đời gắn với các địa danh như Đền Độc Cước, núi Trường Lệ hay Hòn Trống Mái được đặt trong một không gian biểu đạt hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Sự kiện không chỉ là chương trình nghệ thuật quy mô lớn mà còn là “tín hiệu” chính thức khởi động chuỗi hoạt động du lịch cao điểm của Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Sun World Sam Son: “Thỏi nam châm” giải nhiệt mùa hè của xứ Thanh

Nằm trên trục đại lộ Nam sông Mã, cách bãi biển Sầm Sơn chỉ khoảng 1,5km, Sun World Sam Son sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện, cho phép du khách linh hoạt kết hợp lịch trình nghỉ dưỡng và vui chơi trong cùng một hành trình. Với quy mô ấn tượng hơn 33,5ha, tổ hợp giải trí đa tầng này được thiết kế để chiều lòng mọi đối tượng khách hàng, từ những gia đình cần không gian gắn kết đến những nhóm bạn trẻ khao khát chinh phục thử thách.

Công viên nước Sun World đã mở cửa trở lại từ 12/4.

Điểm khác biệt giúp Sun World Sam Son ghi dấu ấn chính là hơi thở bản địa đậm nét. Lấy cảm hứng từ những sử thi, truyền thuyết nổi tiếng như Sơn Tinh – Thủy Tinh hay Đẻ đất, đẻ nước, toàn bộ kiến trúc và không gian nơi đây kể lại những câu chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ kiến trúc và công nghệ hiện đại.

Tại khu vực trung tâm, hồ tạo sóng (Vịnh sóng thần) quy mô hơn 6.100m2 trở thành điểm nhấn với hệ thống tạo sóng đa cấp độ, khu trò chơi cảm giác mạnh với loạt đường trượt có độ dốc lớn và thiết kế phức hợp như Mãng Xà Cuồng Nộ, Cá Đuối Vượt Sóng hay Vực Lốc Xoáy thu hút nhóm khách trẻ ưa khám phá. Các trò chơi này được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, tập trung vào trải nghiệm tốc độ, độ xoáy và cảm giác rơi tự do, tạo nên cường độ giải trí cao. Trong khi đó, các không gian thư giãn như sông Đơ Huyền Thoại hay khu vui chơi trẻ em với các tổ hợp trò chơi nước an toàn, thiết kế sinh động cũng góp phần mở rộng tệp khách, hướng tới mô hình điểm đến đa thế hệ.

Sun World Sam Son được định hướng theo mô hình giải trí đa tầng, đáp ứng đồng thời nhiều nhóm khách.

Vừa mở cửa trở lại từ ngày 12/4, Sun World Sam Son đã nhanh chóng trở thành tâm điểm giải trí mùa hè của Thanh Hóa. Đặc biệt, từ ngày 12/04 đến hết ngày 24/04/2026, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm thiên đường giải trí nước đẳng cấp với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 100.000 VNĐ/người. Cách đặt vé cũng vô cùng dễ dàng, chỉ cần truy cập website chính thức của công viên để mua vé online và yên tâm dành thời gian trải nghiệm “cơn lốc” trò chơi và vũ trụ giải trí đỉnh cao tại Sun World Sam Son.

Quảng trường biển Sầm Sơn luôn nhộn nhịp du khách mỗi đêm.

Bên cạnh đó, Sầm Sơn vẫn luôn là điểm đến đầy quyến rũ với biển xanh trải dài cùng không gian trải nghiệm ven biển, thể thao trên biển đầy sôi động. Tuyến phố ven biển đường Hồ Xuân Hương là “sân khấu ngoài trời” để du khách đi dạo, ngắm cảnh, tận hưởng gió biển mát lành. Mỗi tối, quảng trường biển Sầm Sơn lại gọi mời du khách với không khí tưng bừng cùng bản giao hưởng của nhạc nước, âm thanh và ánh sáng. Một phố biển Sầm Sơn sôi động, quyến rũ từ sáng tới đêm chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách, dù là trải nghiệm nghỉ dưỡng gia đình, nhóm bạn trẻ hay teambuilding năng động...

Dù bạn tìm kiếm sự tĩnh tại bên bờ biển xanh hay năng lượng bùng nổ của những chuyến teambuilding, Sầm Sơn luôn sẵn sàng nuông chiều mọi giác quan. Hãy để mùa hè của bạn bắt đầu tại nơi những giá trị truyền thống và hiện đại hòa quyện, nơi mỗi khoảnh khắc đều trở thành một kỷ niệm vô giá.

NL