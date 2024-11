“Red One” khởi đầu mùa phim Giáng sinh chậm chạp dù có The Rock và Chris Evans

“Red One” - bộ phim hành động hài mới nhất từ Amazon và MGM. (Nguồn: Amazon)

Mùa điện ảnh lễ hội năm nay bắt đầu với màn ra mắt của “Red One” - bộ phim hành động hài mới nhất từ Amazon và MGM.

Với sự góp mặt của hai ngôi sao lớn là Dwayne “The Rock” Johnson và Chris Evans, tác phẩm đã dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, thu về 34,1 triệu USD. Tuy nhiên, so với kinh phí khổng lồ 250 triệu USD, đây không phải con số đủ để đảm bảo lợi nhuận.

Trong phim, Dwayne Johnson hóa thân thành vệ sỹ của ông già Noel, cùng với một hacker (Chris Evans) dấn thân vào cuộc truy tìm ông già Noel bị bắt cóc vào đêm Giáng sinh.

Dù có cốt truyện hài hước và dàn sao sáng giá, nhưng bộ phim vẫn gặp khó khăn trong việc chinh phục giới phê bình, chỉ đạt 33% số đánh giá tích cực trên chuyên trang tổng hợp ý kiến Rotten Tomatoes. Ở chiều ngược lại, khán giả lại tỏ ra thích thú với “Red One” và chấm điểm A - cho bộ phim này trên CinemaScore.

“Red One” được kỳ vọng mở màn cho một chuỗi series hành động hài mùa Giáng sinh, nhưng doanh thu hiện tại vẫn bị coi là “mềm” so với mục tiêu. Ở thị trường quốc tế, bộ phim đã thu về 50 triệu USD sau hai tuần phát hành tại 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 84,1 triệu USD.

Chuyên gia David A. Gross của công ty Franchise Entertainment Research nhận định: “Đây không phải là một thất bại, nhưng cũng chưa đủ để đánh giá là thành công.”

Mặc dù vậy, “Red One” vốn được phát triển để phát hành trực tiếp trên nền tảng trực tuyến Amazon Prime Video. Do đó, êkíp làm phim vẫn hy vọng có thể tạo sức hút dài hạn trên nền tảng kỹ thuật số với hơn 250 triệu người dùng toàn cầu.

Các tác phẩm khác tại phòng vé cuối tuần qua ở Bắc Mỹ cũng ghi nhận những kết quả khả quan. Bộ phim hành động - kinh dị “Venom: The Last Dance” của Sony đứng thứ hai với 7,4 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 436,1 triệu USD.

Đứng thứ ba là “The Best Christmas Pageant Ever” của Lionsgate với 5,4 triệu USD - một thành công lớn so với kinh phí khiêm tốn 10 triệu USD.

Hiện giới chuyên gia vẫn kỳ vọng thị trường điện ảnh có thể bứt phá trong dịp lễ Tạ ơn sắp tới, khi các rạp chiếu dự kiến đón chào loạt bom tấn như “Gladiator II” , “Wicked” và “Moana 2.”

Những bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ:

1. Red One – 34,1 triệu USD

2. Venom: The Last Dance – 7,4 triệu USD

3. The Best Christmas Pageant Ever – 5,4 triệu USD

4. Heretic – 5,2 triệu USD

5. The Wild Robot – 4,3 triệu USD

6. Smile 2 – 3 triệu USD

7. Conclave – 2,9 triệu USD

8. Hello, Love, Again – 2,3 triệu USD

9. A Real Pain – 2,3 triệu USD

10. Anora – 1,8 triệu USD./.

