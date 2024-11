Khai mạc HANIFF lần 7: “Bữa tiệc” điện ảnh quảng bá một Hà Nội hội nhập

Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội trở lại trong năm 2024, tiếp tục quảng bá các giá trị văn hóa và di sản của Thủ đô, thái độ cởi mở và sẵn sàng kết nối với thế giới thông qua phương tiện điện ảnh.

Sân khấu Nhà hát Hồ Gươm rực rỡ trong đêm khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 7. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tối ngày 7/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội đã chính thức khai mạc.

Chương trình khai mạc năm nay gây ấn tượng với đồ họa sân khấu bắt mắt, nhấn mạnh vào yếu tố di sản và cả các đặc sản văn hóa, đặc sản của mùa Thu Hà Nội. Liên hoan phim năm nay còn có một ý nghĩa đặc biệt khác, khi là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Các hình tượng Khuê Văn Các, Hồ Gươm, Chùa Một Cột, phố phường Hà Nội, tranh tố nữ (tranh Hàng Trống)... đều được cách điệu và nghệ thuật hóa qua các màn biểu diễn nghệ thuật bùng nổ năng lượng, nổi bật có màn trình diễn “Nồng nàn Hà Nội” do “anh tài” Hà Lê và hai mẹ con ca sỹ Mỹ Linh-Mỹ Anh thực hiện.

Đêm khai mạc còn có màn mash-up hai ca khúc nhạc phim “City of stars” từ “La La Land” và “Shallow” từ “A star is born,” do hai gương mặt trẻ được yêu thích hiện nay - Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy “Anh trai say hi” thể hiện. Một ca khúc khác “A Million Dreams” từ phim “The Greatest Showman” cũng được mang cho khán giả đêm khai mạc HANIFF lần 7.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội không chỉ là sự kiện văn hóa đặc sắc của Thủ đô, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, giúp điện ảnh nước nhà khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới và ghi dấu ấn trong hội nhập quốc tế.

Tại sự kiện khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhận định qua 6 kỳ tổ chức và ở lần 7, HANIFF tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện điện ảnh quan trọng của Việt Nam, tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác quốc tế, giúp các nhà làm phim trong nước gặp gỡ và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với quốc tế.

Đây còn là cơ hội tiếp cận xu hướng và công nghệ làm phim tiên tiến, phục vụ việc sản xuất phim chất lượng cao. Liên hoan phim cũng là dịp để những người làm nghề trên thế giới gặp gỡ, giao lưu, hợp tác thông qua các hoạt động chuyên môn chất lượng cao.

Năm nay Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội mang đến 117 tác phẩm từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Pháp, Đức, Thụy Điển, Liên bang Nga... Trong số này ở hạng mục dự thi có 11 phim dài và 19 phim ngắn dự giải.

Loạt phim được chiếu từ ngày 7-11/11 tại các cụm rạp CGV Nguyễn Chí Thanh, BHD Phạm Ngọc Thạch và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Các phim dự giải chủ yếu được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Một số hoạt động điểm nhấn là tiêu điểm điện ảnh Đức (hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức vào năm 2025), khám phá các tác phẩm điện ảnh đáng chú ý trên khắp thế giới qua chương trình toàn cảnh thế giới (panorama), chợ dự án phát hiện tài năng và ý tưởng điện ảnh đặc sắc... Đối với điện ảnh trong nước có các hoạt động chương trình phim Việt Nam, phim và triển lãm về điện ảnh Hà Nội.

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Anh Vũ/Vietnam+)

Cũng tại đêm khai mạc, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết trong những năm qua, Thủ đô đã tập trung phát triển công nghiệp văn hóa trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tích cực mở rộng mạng lưới, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các thành phố có kinh nghiệm, các quốc gia uy tín trong lĩnh vực này, khẳng định Việt Nam và Thủ đô là điểm đến an toàn, thân thiện, có năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn, chất lượng, xây dựng các sự kiện, sản phẩm văn hóa đặc sắc, làm nên thương hiệu trên trường quốc tế./.

Theo TTXVN