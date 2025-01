Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ phố Đồng Lễ nhiệm kỳ 2025-2027

Sáng 12/1, Chi bộ phố Đồng Lễ, phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2027. Đây là chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Hải lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Các đại biểu dự đại hội.

Đồng Lễ là phố trung tâm của phường Đông Hải, có 85 đảng viên sinh hoạt tại 7 tổ đảng. Nhiệm kỳ 2022-2025 Chi bộ phố Đồng Lễ đã đoàn kết, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội chi bộ đề ra.

Chi bộ và phố đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi ngành nghề, phát triển kinh tế. Theo đó, các ngành dịch vụ - thương mại phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng 68%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 31%, nông nghiệp chiếm 1% trong cơ cấu ngành kinh tế.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 107 triệu đồng. Đến nay phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 3 hộ, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 65%.

Các đồng chí lãnh đạo phường Đông Hải tặng hoa chúc mừng đại hội.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, phố Đồng Lễ đã có 2 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, 4 câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền hơi thu hút gần 200 người tham gia; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95% trở lên. Công tác giáo dục, khuyến học - khuyến tài được quan tâm từ gia đình, dòng họ đến khu dân cư. Trong nhiệm kỳ, phố đã biểu dương, tặng thưởng cho 275 cháu có thành tích xuất sắc trong học tập.

Công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, kiến thiết thị chính ngày càng đi vào nền nếp. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, góp phần xây dựng phố đạt “Khu dân cư an toàn về an ninh - trật tự”.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã giới thiệu 9 quần chúng tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 7 đồng chí đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng (đạt 140% chỉ tiêu nghị quyết đại hội). Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc; công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các đoàn thể ghi nhiều dấn ấn nổi bật.

Đại biểu tham luận tại đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2027 Chi bộ phố Đồng Lễ đề ra 25 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, có 5 chỉ tiêu về phát triển kinh tế; 11 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 3 chỉ tiêu về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; 3 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh; 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thảo luận tại đại hội, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2027.

Đại hội đã bầu chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư chi bộ, Phó bí thư Chi bộ phố Đồng Lễ nhiệm kỳ 2025-2027; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Hải lần thứ XXXV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải Đàm Đình Diện phát biểu chỉ đạo đại hội.

Sau đại hội điểm, các đồng chí lãnh đạo thành phố, phường Đông Hải đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để 13 chi bộ trực thuộc còn lại tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027.

Tố Phương