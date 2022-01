Vui xuân không quên nhiệm vụ

Một mùa xuân mới lại về trên khắp mọi miền Tổ quốc. Khác với không khí phố phường nhộn nhịp, người người, nhà nhà tất bật chuẩn bị sắm Tết, tại các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá, các cán bộ, chiến sỹ vẫn đang miệt mài huấn luyện các phương án sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Họ đang tạm gác lại những niềm vui riêng, vững vàng tay súng để “gác” cho dân vui Tết, giữ cho Tổ quốc bình yên.

Đến thăm Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh vào một ngày cuối năm, chúng tôi được hòa mình vào không gian mang đậm hương vị của Tết cổ truyền. Khuôn viên doanh trại được như bừng sáng hơn với sắc cờ, hoa, khẩu hiệu rực rỡ. Các cán bộ, chiến sỹ đang háo hức chuẩn bị gói bánh chưng. Với nhiều đồng chí, đây là cái Tết đầu tiên xa nhà, Tết của “lính” ắt hẳn mang đến cho họ những cảm xúc đặc biệt.

Trung sỹ Trần Văn Đức, chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn 40 chia sẻ: “ Năm nay đặc biệt hơn mọi năm vì lần đầu tiên em được ăn Tết trong quân ngũ. Được tự tay gói bánh chưng, chuẩn bị Tết cùng đồng đội, em cảm thấy rất vui. Các anh cán bộ, chỉ huy quan tâm và động viên nên chúng em cũng đỡ nhớ nhà và yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.”

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đơn vị trực Tết 100% quân số. Để bảo đảm cho bộ đội ăn Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đơn vị đã chủ động tạo nguồn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm rau xanh, thịt, cá và các nhu yếu phẩm phục vụ bữa ăn ngày Tết. Song song với công tác chuẩn bị cho bộ đội vui Xuân, đón Tết, đơn vị luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ; canh gác, tuần tra bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân trong dịp tết.

Đại úy Mai Đăng Kiên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 40 cho biết “Để đảm bảo lực lượng SSCĐ, trực chiến trong dịp Tết nguyên đán, đơn vị mới được tăng cường thêm quân số cán bộ. Do đó, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, chỉ huy đơn bị đặc biệt quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị. Nhờ vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, xác định tốt mọi nhiệm vụ, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra”.

Đại đội 20 (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) là “quả đấm thép” của LLVT tỉnh với nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ và chiến đấu, cơ động làm nhiệm vụ A2, xử trí các tình huống đột xuất trên địa bàn tỉnh. Khi mọi nhà vui xuân, đón Tết chính là lúc những người lính nơi đây gác lại khát khao sum họp gia đình, tập trung cho nhiệm vụ SSCĐ. Chứng kiến không khí huấn luyện khẩn trương, nghiêm túc, nền nếp, chúng tôi cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao của cán bộ, chiến sỹ.

Đại úy Bùi Văn Thắng, Chính trị viên Đại đội 20 cho biết: “Ngoài việc xây dựng, hoàn thiện, luyện tập thành thạo các phương án SSCĐ, trong những ngày bộ đội nghỉ Tết, đơn vị sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh như: hội thi hái hoa dân chủ đêm giao thừa, chương trình văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian ,... nhằm tạo không khí ấm cúng, đoàn kết, giúp bộ đội vơi đi nỗi nhớ nhà, thêm gắn bó với đơn vị”.

Với tinh thần: “Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ” cùng với các hoạt động chuẩn bị, tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết, thời gian qua các đơn vị luôn quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác SSCĐ. Tập trung kiểm tra chặt chẽ phương tiện thông tin liên lạc, vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng. Tổ chức huấn luyện thuần thục các phương án chiến đấu, nhất là phương án đánh chiếm các mục tiêu A2, phương án chiến đấu tại chỗ bảo vệ đơn vị, phòng chống cháy nổ, cứu sập… nâng cao khả năng hiệp đồng, sẵn sàng ứng phó các tình huống một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan vào cơ quan, đơn vị.

Tăng cường huấn luyện, canh trực, bảo đảm SSCĐ đồng nghĩa với việc những người lính không được đón giao thừa bên gia đình, người thân. Tuy nhiên, không vì vậy mà ngày xuân của họ bớt “sắc màu”, bởi với những cán bộ, chiến sỹ “Đơn vị là nhà, đồng đội là anh em”. Nơi ấy hội tụ tình yêu và cả trách nhiệm của những người lính gánh trên vai nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giữ bình yên để nhân dân đón Tết an vui.

Thu Phương