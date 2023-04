Thành lập tiểu đội dân quân thường trực xã Mường Chanh

Sáng 6-4, Huyện Mường Lát tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đội dân quân thường trực xã Mường Chanh. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh trao quà cho Tiểu đội dân quân thường trực xã Mường Chanh (Mường Lát) trong lễ ra mắt.

Tiểu đội dân quân thường trực xã Mường Chanh gồm 9 đồng chí. Tiểu đội có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng tuyên truyền quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi có lệnh. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu; huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tham gia cùng lực lượng công an, an ninh cơ sở giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tiểu đội ra mắt và đi vào hoạt động góp thêm sức mạnh cho lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nói chung và huyện biên giới Mường Lát nói riêng.

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)