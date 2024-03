Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Chiều 26/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Sau 5 năm thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, nhất là ngư dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam không ngừng được nâng lên.

Tình hình vi phạm pháp luật trên biển của ngư dân, Nhân dân, nhất là vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác IUU, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy trên biển được kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm túc.

Đề án đi vào cuộc sống đã động viên ngư dân hăng hái vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển vững chắc; đồng thời đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về biển, đảo Việt Nam, tạo sự đồng thuận trong xã hội về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, gắn với sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Thảo luận tại hội nghị, các Bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong thực hiện đề án, nhất là việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của thông tin đại chúng trong phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; những hạn chế và giải pháp trong thời gian tới.

Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các Ban, Bộ ngành Trung ương và địa phương với các đơn vị lực lượng vũ trang; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho ngư dân phù hợp với từng đối tượng và địa bàn dân cư; phát huy vai trò của cơ quan thông tấn báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam...

Hải Chuyền – Trương Tùng (CTV)