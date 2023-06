Giữ cuộc sống bình yên cho Nhân dân

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (BP) Bát Mọt luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phòng chống tội phạm, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững chắc, giúp Nhân dân các xã vùng biên chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bát Mọt tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đứng chân trên địa bàn xã Bát Mọt - xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Thường Xuân, Đồn BP Bát Mọt được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,492 km đường biên giới với 7 cột mốc và 2 mốc tiếp giáp; có cặp cửa khẩu phụ Khẹo - Thà Láu nằm trên Quốc lộ 47 tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đời sống Nhân dân ở khu vực này còn nhiều khó khăn, nhiều thôn, bản chưa thoát nghèo, xa trung tâm xã tới 15 km, đường rừng núi hiểm trở. Với đặc thù địa bàn rộng, trình độ dân trí còn hạn chế, địa bàn quản lý của đơn vị tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh - trật tự (ANTT), nhất là các loại tội phạm lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi phạm tội, nhất là xuất cảnh trái phép qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại; trộm cắp tài sản; buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy...

Thiếu tá Trần Văn Sỹ, Chính trị viên Phó Đồn BP Bát Mọt chia sẻ: Để bảo đảm ANTT trên địa bàn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy và cấp ủy, chính quyền các xã thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định trong khu vực biên giới. Đồng thời, đơn vị tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát biên giới, nội địa, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống các loại tội phạm. Đặc biệt, đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn địa bàn trong thời gian diễn ra các ngày lễ lớn của đất nước; nâng cao cảnh giác, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn xử lý kịp thời, linh hoạt các tình huống xảy ra...

Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay đồn đã tổ chức tuần tra, kiểm tra đơn phương đường biên và 7 mốc quốc giới được 58 lần với 423 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tuần tra song phương với Đại đội 216 (Lào) được 7 lần với 168 lượt người tham gia. Phối hợp với Đồn BP Thông Thụ (tỉnh Nghệ An) tuần tra mốc 358 được 2 lần với 32 lượt người tham gia; phối hợp với Tiểu đội dân quân thường trực và Công an xã Bát Mọt tuần tra được 15 lần với 120 lượt người tham gia. Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn bảo đảm ANTT được 89 lần với 268 lượt người tham gia; phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân tuần tra bảo vệ an ninh rừng 12 lần với 96 lượt người tham gia.

Ngoài ra, đơn vị xác định, nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho Nhân dân là giải pháp then chốt trong công tác bảo đảm ANTT; đồn đã chủ động phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ, các ban, ngành, đoàn thể trong xã đa dạng các hình thức tuyên truyền, như: Tuyên truyền trực tiếp tại bản, nhóm hộ gia đình, trên hệ thống loa truyền thanh bản, loa di động của BP... Thường xuyên cử cán bộ có kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng trực tiếp xuống địa bàn “3 bám, 4 cùng” với Nhân dân, giúp dân lao động sản xuất, xây dựng các mô hình sinh kế bền vững; đồng thời phát động các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng cơ sở vững mạnh ngay trong lòng dân... Thực hiện tốt Luật Biên phòng Việt Nam, các hiệp định, hiệp nghị giữa hai Nhà nước; xây dựng biên giới “Hòa bình hữu nghị” để phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu năm 2022, đơn vị đã tổ chức 104 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút gần 13.575 lượt người lắng nghe.

Cùng với đó, đơn vị được giao phụ trách các xã biên giới, với địa hình hiểm trở, hệ thống đường tiểu ngạch chằng chịt, nhiều đối tượng thường lợi dụng cư dân sống hai bên biên giới có hoàn cảnh khó khăn, trình độ nhận thức hạn chế để thuê vận chuyển ma túy qua biên giới. Vì thế, để xóa các tụ điểm về buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, đơn vị đã khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Tăng cường lực lượng xuống các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy để tuần tra, kiểm soát. Tập trung phát hiện, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới vào nội địa; rà soát, phát hiện triệt phá các điểm phức tạp về mua bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đầu năm 2022 đến nay, đồn đã phát hiện phối hợp bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 10,8 kg quả thuốc phiện. Xử lý vi phạm hành chính 1 vụ, 1 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, nộp ngân sách Nhà nước 4 triệu đồng. Vận động Nhân dân trên địa bàn giao nộp 12 khẩu súng. Xử lý vi phạm hành chính 1 vụ, 1 đối tượng sử dụng súng săn trái phép nộp ngân sách Nhà nước 10 triệu đồng.

Bí thư chi bộ bản Khẹo Vi Văn Sáng chia sẻ: “Nhân dân trong bản chủ yếu sinh sống, làm nương rẫy dọc theo biên giới; vì thế khi cán bộ BP đến vận động, tuyên truyền tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, ANTT thì bà con rất vui và hưởng ứng (100% hộ bản Khẹo ký cam kết bảo vệ đường biên, mốc giới). Đặc biệt, khi Nhân dân phát hiện thông tin về mất ANTT, xuất cảnh trái phép... đã kịp thời thông báo cho Bộ đội BP, chính quyền để xử lý hiệu quả. Biên giới bình yên là niềm vui của Bộ đội BP, cũng là niềm vui của Nhân dân thôn Khẹo chúng tôi”.

Bài và ảnh: Tiến Đạt