Công an tỉnh công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023

Chiều 1-6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 cho cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng đến niên hạn. Đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ.

Đại biểu dự buổi Lễ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo và trợ lý xây dựng lực lượng các phòng, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ và đại diện các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho 2.221 cán bộ, chiến sĩ và lao động hợp đồng.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao các Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho 3 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định nâng bậc lương vượt khung lần 2 cấp bậc Đại tá đối với đồng chí Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh; thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với 12 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo Công an cấp huyện và thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm đối với 3 đồng chí chỉ huy cấp đội.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao các Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ, chiến sĩ.

Giám đốc Công an tỉnh ký các Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương từ Thượng sĩ đến Trung tá và nâng lương vượt khung cấp bậc hàm Trung tá, Thượng tá đối với 2.152 sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật và 51 lao động hợp đồng trong Công an Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng CAND, đồng thời cũng là sự ghi nhận của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đối với những đóng góp và sự nỗ lực cố gắng phấn đấu vươn lên của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong suốt thời gian vừa qua.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động, kịp thời tham mưu và xử lý tốt các tình huống liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thượng tá Đỗ Ngọc Dương, Trưởng Phòng An ninh điều tra đại diện CBCS được nâng lương, thăng cấp bậc hàm phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu ngay sau buổi lễ này, thủ trưởng các đơn vị nhanh chóng tổ chức công bố các Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đình Hợp