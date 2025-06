Quản lý chặt chẽ thuế xuất nhập khẩu

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan khu vực X đã thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu, thu đúng, thu đủ. Đồng thời kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Công chức Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn giải quyết các thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Theo ông Lê Xuân Cương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan gắn với triển khai các nội dung về chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu xây dựng hải quan số, hải quan thông minh theo lộ trình của Cục Hải quan. Trong đó chú trọng triển khai hiệu quả công tác quản lý thu thuế điện tử, thông quan 24/7 và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao quản lý thuế, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Theo đó, Chi cục Hải quan khu vực X đã chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu kiểm tra, rà soát, theo dõi trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung để kịp thời phát hiện các vướng mắc phát sinh và báo cáo để được hướng dẫn xử lý. Thực hiện kiểm tra, rà soát, giám sát các đơn vị thuộc chi cục trong việc thực hiện chính sách thuế, áp mã số hàng hóa, thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Chủ động giải quyết thủ tục hành chính, nhanh chóng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Thông qua đó, đã kịp thời nắm bắt tình hình nợ thuế, để đôn đốc các đơn vị thu hồi và không để các khoản nợ thuế mới phát sinh.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hải quan nói chung và nghĩa vụ thuế nói riêng, Chi cục Hải quan khu vực X đã chủ động phối hợp thu ngân sách, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với các ngân hàng thương mại, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước, áp dụng hiệu quả Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước nhanh chóng, rút ngắn thời gian luân chuyển chứng từ nộp thuế, tránh rủi ro cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan.

Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu thuế, nhất là hướng đến xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, Chi cục Hải quan khu vực X đã nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp. Mới đây, đơn vị được công bố xếp thứ 2 về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) năm 2024. Đây là năm thứ tư liên tiếp, đơn vị giữ vững vị trí tốp đầu về chỉ số này.

Cùng với các giải pháp quản lý thuế, Chi cục Hải quan khu vực X đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương, nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức với phương châm hành động “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”. Trong đó yêu cầu các bộ phận, công chức thực hiện nghiêm chế độ, quy trình thu thuế, lệ phí hải quan và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp mở tờ khai tại các đơn vị hải quan thuộc chi cục, góp phần bổ sung nguồn thu ngân sách nhà nước của đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, giám sát các mặt hàng trọng tâm, trọng điểm có dấu hiệu nghi vấn rủi ro về trị giá, về phân loại và áp dụng mức thuế...

Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tính từ đầu năm đến ngày 14/5, số thu, nộp ngân sách của Chi cục Hải quan khu vực X đạt 8,47 nghìn tỷ đồng, bằng 38,6% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, số thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chiếm chủ yếu với gần 8,2 nghìn tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng từ dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh với trên 6,2 nghìn tỷ đồng nhưng giảm 7% so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân giảm được cho là từ đầu năm 2025 đến nay, đơn giá dầu thô bình quân đạt mức 75 USD/thùng (giảm 6 USD/thùng so với mức bình quân năm 2024), trong khi số chuyến tàu dầu nhập khẩu giảm 1 chuyến so với cùng kỳ năm trước.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X Lê Xuân Cương khẳng định: "Thông qua các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, đơn vị đã đảm bảo thực thi nghiêm minh chính sách thuế theo quy định của pháp luật, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, hiện đại, lành mạnh, tạo điều kiện thúc đẩy gia tăng bền vững kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa. Đồng thời góp phần tạo sức hấp dẫn môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa bàn quản lý".

