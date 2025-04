Quân khu 4 kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2025

Ngày 21/4, Đoàn công tác Quân khu 4 do đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số (CĐS) và an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) năm 2025 tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng và đồng chí Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về công tác CCHC và CĐS; đồng thời triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Hoàn thiện quy trình soạn thảo văn bản, các quy chế, quy định theo hướng chính quy, thống nhất, đúng quy định của pháp luật. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả cơ chế quản lý, chỉ huy, điều hành trong đơn vị. Trên cơ sở, kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác CCHC và CĐS.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra kế hoạch, phương án PCCN của cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị; hệ thống giáo án huấn luyện công tác ATVSLĐ; sổ sách theo dõi công tác an toàn và kiểm tra thực tế hệ thống bảo đảm an toàn, PCCN tại kho xăng dầu, trạm xưởng, các trang thiết bị PCCN và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Kết luận hội nghị, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được, Đoàn công tác yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục rà soát, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu trong kế hoạch; đẩy mạnh khai thác, triển khai tối đa các hệ tầng hiện có, nâng cấp tỷ lệ sử dụng văn bản số, tăng cường công tác kiểm tra đánh giá ở các cơ quan, đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục về ATVSLĐ, PCCC. Bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vật tư, phương tiện, trang bị kỹ thuật theo đúng quy định; tích cực, chủ động huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê - Thu Phương (CTV)