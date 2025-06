Quân đội Thái Lan ra lệnh đóng cửa biên giới trên bộ và trên biển với Campuchia

Quân đội Thái Lan đã ra lệnh đóng cửa hầu hết các cửa khẩu đường bộ giáp với Campuchia, cấm gần như toàn bộ khách du lịch và thương nhân qua lại, viện dẫn lý do an ninh trong bối cảnh tranh chấp biên giới giữa hai nước Đông Nam Á ngày càng căng thẳng.

Người dân không thể qua biên giới từ phía Thái Lan sang Campuchia tại cửa khẩu Chong Sa Ngam ngày 23/6.

Theo thông báo được quân đội Thái Lan đưa ra, nước này sẽ hạn chế mọi phương tiện, khách du lịch và thương nhân đi qua các cửa khẩu đường bộ tại bảy tỉnh giáp biên giới Campuchia. Các trường hợp ngoại lệ chỉ áp dụng vì lý do nhân đạo, bao gồm cấp cứu y tế, học sinh hoặc các tình huống khẩn cấp khác và sẽ do lực lượng an ninh tại chốt kiểm soát quyết định. Tuyên bố nêu rõ các biện pháp này “phù hợp với tình hình an ninh hiện tại, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột tại các khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia đang leo thang cả về chính trị, ngoại giao và quân sự”. Ngoài ra, biện pháp tăng cường này cũng hỗ trợ việc triệt phá các hoạt động lừa đảo qua tổng đài và lừa đảo hỗn hợp vốn đã gây ảnh hưởng nhiều đến người dân Thái Lan.

Cùng với việc đóng cửa biên giới trên bộ, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Biên giới Chanthaburi và Trat của Hải quân cũng đã áp dụng biện pháp tương tự dọc biên giới các tỉnh Chanthaburi và Trat.

Trước đó, phát biểu khi chủ trì cuộc họp về trấn áp tội phạm xuyên quốc gia diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tuyên bố sẽ triệt phá các băng nhóm lừa đảo có trụ sở tại Campuchia. Bà Paetongtarn trích dẫn báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm, đồng thời cho biết Thái Lan đang rất nỗ lực triệt phá các trung tâm cuộc gọi lừa đảo ở khu vực biên giới và áp đặt tất cả các biện pháp có thể để tăng cường cuộc chiến chống tội phạm mạng. Bà Paetongtarn cũng cho biết sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay đối phó với các trung tâm lừa đảo tại Campuchia, coi đây là một phần của nỗ lực chống tội phạm xuyên biên giới trên toàn khu vực.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters