[Podcast Tản văn] Những ngọn gió quay đầu
(Baothanhhoa.vn) - Bão đến. Cơn gió mang theo gió mưa và nỗi lo, nhưng chính khi ấy cái nghĩa cái tình của người dân quê cũng mạnh chẳng kém gì gió biển. Vậy nên, mỗi mùa bão, điều vững chãi nhất chẳng phải một mái nhà được buộc thêm bao nhiêu sợi dây, mà là những bàn tay thân tình biết tìm đến hỗ trợ nhau khi ngọn gió còn chưa ập vào. Mời các bạn nghe Tản văn “Những ngọn gió quay đầu” của tác giả Nguyễn Trần Thanh Trúc qua giọng đọc Tuấn Tú để cảm nhận.
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