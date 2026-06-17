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[Podcast Tản văn]: Giữa bóng vườn xưa

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(Baothanhhoa.vn) - Mùa hè đến, mỗi làn hương đều gợi nhớ bao điều lắng đọng về quê hương. Nhớ quê là nhớ những hình ảnh dung dị trong ngày hè đầy nắng. Là những kỷ niệm trong trẻo bên gia đình thân yêu nơi có khu vườn đầy hương thơm trái ngọt, có tiếng cười thơ ngây của con trẻ, có nỗi vất vả nhọc nhằn của mẹ, cha. Trong đó, mùi quả chín đã trở thành thứ hương hoài niệm để những đứa con xa nhớ mãi về một thế giới thần tiên... Mời các bạn nghe tản văn “Giữa bóng vườn xưa” của tác giả Võ Thị Thu Hương qua dọng đọc Đan Chi để cảm nhận sâu sắc hơn về điều đó.

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