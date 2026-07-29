[Podcast Tản văn] Giữa bồng bềnh hương sen
(Baothanhhoa.vn) - Mùa sen là mùa của những kí ức ngọt ngào, mùa của nỗi nhớ chênh vênh về một thời thơ bé, của tình yêu không lời hẹn ước. Người ta yêu những chiếc lá sen xòe trên mặt nước, yêu những bông sen tàn rồi vẫn để lại những lưu luyến cho đời. Giữa những bồng bềnh sen là những cơn mưa vội vã, là những ban mai ngập nắng và hương trà phảng phất. Những ngày xưa cũ ấy ướp đẫm hương sen, nắng gió và mây trời. Tản văn “Giữa bồng bềnh hương sen” của tác giả Trần Thị Hồng Anh qua dọng đọc Đan Chi mà các bạn nghe sau đây, làm chúng ta như lạc vào một thế giới đầy yêu thương và nhung nhớ. Ở đó, có cả những bối rối, những ngập ngừng giữa vô số hoa sen chơi vơi trong sóng nước. Ở đó ta bắt gặp chính mình trong những kí ức tuổi thơ, trong hương vị hạt sen rang thơm lừng...
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