Phường Phú Sơn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tối 13/8, Ban Chỉ đạo an ninh - trật tự (ANTT) phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) năm 2024 tại tổ dân phố Trần Phú.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Tổ dân phố Trần Phú có 10 tổ ANXH, 1 tổ bảo vệ ANTT. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của chi ủy, ban cán sự phố, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và sự tham gia của Nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

ANTT trong phố luôn được giữ vững, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không có khiếu kiện đông người. Hằng tháng, chi bộ ban hành nghị quyết cho tổ dân phố triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, các kế hoạch của UBND thành phố, Công an thành phố về phòng chống ma túy, nâng cao ý thức cộng đồng, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong phố.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt các tổ ANXH, tổ hòa giải và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân để kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm và phối hợp với công an phường để phòng ngừa, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống loa truyền thanh của phố và lồng ghép các buổi sinh hoạt của tổ dân phố. Nội dung tuyên truyền tập trung vào thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Tổ dân phố đã thành lập 2 tổ phòng cháy chữa cháy liên gia và 1 điểm phòng cháy, chữa cháy công cộng. Cấp ủy, ban cán sự phố, ban công tác mặt trận phố cũng đã thành lập 10 tổ vận động và tổ chức vận động Nhân dân ủng hộ kinh phí để lắp đặt camera an ninh được gần 60 triệu đồng. Từ khi hệ thống camera an ninh đi vào hoạt động, tình hình ANTT trên địa bàn phố được đảm bảo, hỗ trợ công an phường phá được một số chuyên án về ma túy, trộm cắp tài sản.

Đại diện lãnh đạo TP Thanh Hoá phát biểu tại ngày hội.

Ngoài ra, tổ dân phố phối kết hợp với Ban công tác mặt trận kiện toàn tổ hòa giải và đi vào hoạt động có hiệu quả. Khi có xảy ra bất hòa, xích mích, tổ hòa giải kịp thời nắm bắt tình hình, tìm hiểu nguyên nhân mâu thuẫn và tiến hành hoà giải thành công 10 vụ, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn phố.

Cùng với đó, hằng tháng lực lượng cảnh sát khu vực, công an phường đã tổ chức giao ban với tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chị bộ để trao đổi, phản ánh kịp thời tình hình ANTT khu phố. Từ đó có biện pháp giải quyết triệt để như kiểm tra tạm trú, tạm vắng nhất là đối với các khu nhà trọ, phòng trọ, gọi hỏi và răn đe các trường hợp có dấu hiệu vi phạm để kịp thời ngăn chặn và xử lý...

Tại ngày hội, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá và phường Phú Sơn.

Quốc Hương