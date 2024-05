Phục hồi sau nhồi máu cơ tim, hết đau ngực, khó thở nhờ Ích Tâm Khang

Suýt ra đi vì nhồi máu cơ tim do bệnh mạch vành, chú Sơn đã không thể cải thiện bệnh hiệu quả, hết đau ngực, khó thở nếu không biết đến giải pháp này.

Đột ngột ngã quỵ vì nhồi máu cơ tim, hoảng sợ vì lên cơn đau ngực dữ dội

Chú Nguyễn Ngọc Sơn (thôn Làng Sen, Thái Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) bị lên cơn nhồi máu cơ tim khi chỉ mới 48 tuổi. Chú đã gần như bất tỉnh và có nguy cơ tử vong nếu không được người thân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu. Nhớ về quãng thời gian ấy, chú Sơn chia sẻ:

“Tự nhiên hôm đấy bên ngực trái nó đau thắt lại, đau khủng khiếp như ai cầm dao đâm vào ngực mình, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa, không thể thở được, phải rít lên từng cơn. Tôi chóng mặt ngã nằm xuống đường, may mắn có người thân phát hiện kịp thời nhanh chóng đưa tôi đi cấp cứu ở V iện 198 của Bộ C ông an. Lúc đấy hoảng sợ đến mê man bất tỉnh, tưởng là chết luôn rồi cơ...”

Chú Sơn từng phải chịu các cơn đau ngực, khó thở nghiêm trọng .

Mặc dù được cấp cứu kịp thời khỏi cơn nhồi máu cơ tim và giữ được tính mạng nhưng chú Sơn vẫn bị để lại 1 vết sẹo trong tim và phải đối mặt với rất nhiều di chứng nặng nề. Chú thường xuyên bị tái phát các cơn đau ngực, khó thở đến mức không ăn, không ngủ được. Điều này khiến chú vô cùng buồn rầu, luôn suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Chú chia sẻ:

“Ra viện mấy tháng trời rồi, uống bao nhiêu là thuốc mà người tôi vẫn như trên mây, hồi phục không được mấy phần. Tim vẫn yếu, vẫn đau ngực, khó thở, hồi hộp đến mức không dám đi lại, vận động mạnh vì sợ ảnh hưởng đến tim. Còn trẻ thế mà đã bạo bệnh thế này, nhiều khi nằm tủi thân, buồn ứa nước mắt, không biết đời rồi sẽ đi đâu đến đâu...”

Hết hẳn đau ngực, không còn lo tái phát nhồi máu cơ tim nhờ uống Ích Tâm Khang

Không muốn bản thân trở thành gánh nặng của gia đình, chú Sơn quyết tâm tìm cách chữa cho bệnh tim của mình. Sau khi tìm hiểu, chú đã biết đến sản phẩm Ích Tâm Khang - tăng cường sức khỏe trái tim được nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện TWQĐ 108. Hiệu quả của sản phẩm đã làm chú vô cùng bất ngờ. Chú chia sẻ:

“Tôi chỉ mua Ích Tâm Khang về uống thử thôi, không ngờ lại có hiệu quả thật. Uống đến tháng thứ 3 là thấy sức khỏe cải thiện nhiều lắm rồi. Thấy da dẻ hồng hào hơn mà mừng nhất là không còn bị lên cơn đau nhói, đánh trống ngực, tim đập thình thịch như trước nữa. Người nhẹ nhõm, dễ chịu, ăn ngủ được nên tôi vui lắm.”

Uống Ích Tâm Khang 3 tháng, sức khỏe của chú Sơn đã chuyển biến rõ rệt .

Tính đến nay chú Sơn đã duy trì sử dụng Ích Tâm Khang gần 15 năm nay. Đối với chú Ích Tâm Khang là món quà vô cùng quý giá cho sức khỏe vì giờ đây chú đã có thể khỏe mạnh vui vẻ, đi lại, làm việc vô tư mà không lo nhói ngực hay tim đập loạn nhịp như trước. Chú chia sẻ:

“Ngày trước bệnh tim khiến tôi không đi bộ nhanh được, không làm việc nặng được, bỏ cả thể thao, đi bộ 50m là phải ngồi xuống rồi, cơn đau thắt ngực nó kéo lên tức nghẹn cả lồng ngực. Thế mà uống Ích Tâm Khang vào, sáng nào tôi cũng đi bộ 5 - 6 cây số, chiều thì đánh bóng bàn với bạn bè gần 2 tiếng trời mà không biết mệt hay đau ngực là cái gì hết. Có được như ngày hôm nay đâu phải dễ, đều là nhờ uống Ích Tâm Khang cả đấy, uống hơn 15 năm rồi chứ ít đâu, ngày nào cũng phải có 2 viên rồi làm gì thì làm.”

Mỗi lần đi khám định kỳ, các bác sĩ đều vô cùng bất ngờ, không tin rằng một người từng có tiền sử nhồi máu cơ tim do bệnh mạch vành như chú, tim vẫn còn vết sẹo to như vậy mà các chỉ số đều ổn định. Điều này càng khiến chú tin tưởng hơn về Ích Tâm Khang và sống vui khỏe mỗi ngày.

Chú Sơn vui vẻ bên con cháu ở tuổi 70 .

Muốn hết đau ngực do bệnh mạch vành, phòng nhồi máu cơ tim cứ uống Ích Tâm Khang

Để có được sức khỏe tim mạch tuyệt vời như ngày hôm nay, đối với chú Sơn không phải là điều dễ dàng. Biết đến và mua Ích Tâm Khang về sử dụng là một điều may mắn với chú, nên chú cũng mong những người bệnh tim mạch khác cũng có thể biết đến sản phẩm và vượt qua được bệnh tật như mình. Chú chia sẻ:

“Cũng may là nhờ dùng Ích Tâm Khang, cho đến bây giờ tôi không còn phải lo lắng, lăn tăn về cái bệnh động mạch vành, không lo tái phát nhồi máu cơ tim nữa, không còn buồn bã về bệnh tật như trước kia nữa. Nên anh em cố gắng, nếu bị bệnh tim mạch, động mạch vành thì nên cố gắng dùng Ích Tâm Khang không là tiếc đấy.”

Chú Sơn giới thiệu Ích Tâm Khang cho mọi người.

TPBVSK Ích Tâm Khang - Sản phẩm hiệu quả cho người bệnh tim mạch

Câu chuyện của chú Sơn chỉ là một trong hàng triệu người đã dùng Ích Tâm Khang và cải thiện hiệu quả bệnh tim mạch, đã có đến 98% người dùng đánh giá hài lòng và rất hài lòng về sản phẩm trong suốt 15 năm qua - Theo khảo sát của VnEconomy.

Đây cũng là sản phẩm cho người bệnh tim mạch đầu tiên và duy nhất đã được nghiên cứu lâm sàng chứng minh hiệu quả tại Bệnh viện TWQĐ 108. Kết quả nghiên cứu trên 60 người bệnh tim mạch, suy tim cho thấy có đến 83,33% người bệnh dùng Ích Tâm Khang đã giảm được khó thở, đau ngực, ho, phù, hỗ trợ giảm cholesterol máu, phòng xơ vữa động mạch.

Ích Tâm Khang - Tăng cường sức khỏe trái tim .

Ngày 21/04/2024 vừa qua, sản phẩm vinh dự được nhận giải TOP 10 “Thương hiệu mạnh Quốc gia 2024”, giúp tăng thêm uy tín và thể hiện rõ hiệu quả của sản phẩm trong hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch. Đồng thời, sản phẩm được ứng dụng công nghệ lượng tử trong chiết xuất dược liệu nên rất an toàn, không hại gan, thận, bạn có thể yên tâm sử dụng Ích Tâm Khang mỗi ngày nhé.

Mai Hồng