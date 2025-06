Phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng vũ khí “nóng” gây án

Tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hiện nay mặc dù đã được kiềm chế nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đáng chú ý, nhiều vụ, nhiều đối tượng sử dụng vũ khí “nóng”, hung khí nguy hiểm như súng săn, súng tự chế, mã tấu, kiếm... để thanh toán lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn, gây bức xúc và lo lắng trong Nhân dân.

Lực lượng công an triệu tập các thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí “nóng” có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Do mâu thuẫn cá nhân từ trước, khoảng 9h ngày 28/3/2025, V.Đ.M.Q. đã gọi điện cho Hoàng Trọng Hà Vinh, sinh năm 2007 ở xã Đông Khê (TP Thanh Hóa) lên khu vực cầu Bố, phường Đông Vệ để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, Q. cầm theo một con dao năm (dạng dao chặt, dài khoảng 50cm) và rủ thêm Đinh Minh Đạt, sinh năm 2005 ở phường Đông Vệ đi cùng. Khoảng 9h40 cùng ngày, khi các đối tượng đang di chuyển trên Quốc lộ 1A đoạn qua khu vực đầu cầu Bố, trước số nhà 458 và 460 Quang Trung, phường Đông Vệ thì gặp Hoàng Trọng Hà Vinh đi xe máy từ trong ngõ Vệ Đà đi ra. Lúc này, Q. cầm dao chém liên tiếp 2 nhát khiến Vinh bị thương nặng ở tay. Đồng thời, lúc này Đạt lái xe tông vào Vinh, khiến Vinh ngã ra đường. Trong lúc giằng co, Vinh giật được dao từ tay Q. và chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và người gây thương tích nghiêm trọng cho Q., sau đó lên xe bỏ đi...

Khoảng 20h ngày 2/4/2025, do mâu thuẫn từ trước, các đối tượng gồm: Lê Văn Hảo, sinh năm 2007; Dương Văn Đức Chung, sinh năm 2007; Lê Viết Phúc, sinh năm 2006; Hà Vũ Quang Thịnh, sinh năm 2007; Nguyễn Bá Tùng, sinh năm 2004; Lê Đình Thắng, sinh năm 2005; Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 2007; Trần Văn Dương, sinh năm 2006 đều trú ở huyện Triệu Sơn; Lê Duy Ánh, sinh năm 2007 và Trần Tuấn Kiệt, sinh năm 2007 đều trú ở xã Đông Hoàng (TP Thanh Hóa) cùng hàng chục đối tượng khác đi 7 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, dùng dao, kiếm, súng ná bắn đạn bi, vỏ chai bia rượt đuổi đánh nhau trên dọc tuyến đường từ thị trấn Triệu Sơn về xã Đông Hoàng (TP Thanh Hóa) làm 1 người bị thương. Trong quá trình đuổi đánh nhau trên đường, các đối tượng đã điều khiển những chiếc xe máy đã được cải tạo hệ thống đèn, còi và cầm dao, kiếm đuổi nhau với tốc độ cao, quẹt chân chống xuống đường gây tóe lửa, phát ra âm thanh gầm rú... khiến nhiều người dân hết sức lo sợ.

Gần đây nhất, ngày 31/5/2025, một nhóm thanh, thiếu niên gồm 26 đối tượng do Nguyễn Gia Khánh, sinh năm 2007 ở thị xã Nghi Sơn và Nguyễn Văn Thái, sinh năm 2008 ở TP Thanh Hóa cầm đầu đi trên 11 xe máy mang theo ná cao su, dao mèo, dao năm và vỏ chai bia dàn hàng ngang trên đường. Trước khi đi, nhóm thanh, thiếu niên này đã bàn bạc thống nhất khi đi đường gặp ai sẽ đuổi đánh người đó. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, cả nhóm đi đến đường Trần Nhân Tông, phường Quảng Cư (TP Sầm Sơn) thì gặp một thanh niên điều khiển xe máy trên đường. Cả nhóm đã đuổi theo chặn đánh khiến người thanh niên này bị thương. Sau đó, cả nhóm giải tán...

Điểm lại 3 vụ việc trên đây, cho thấy tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thời gian qua vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, như đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Cùng với đó, lực lượng công an đã tăng cường lực lượng, phương tiện, nắm chắc tình hình, địa bàn, chủ động phát hiện sớm những mâu thuẫn, tranh chấp; đồng thời gọi hỏi, răn đe những thành phần “bất hảo”; tăng cường công tác tuần tra vũ trang, bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để phát hiện các đối tượng tụ tập mang theo vũ khí, hung khí, có biểu hiện gây án để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Thường xuyên rà soát, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tích cực kiểm tra, thu hồi, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao nhận thức, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tích cực phối hợp phát hiện, thông báo cho cơ quan công an xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...

Bài và ảnh: Quốc Hương