Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3

Sáng 22/7, Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 3 tại Nhà máy thuỷ điện Cẩm Thuỷ 1 và công trình hồ Cống Khê, xã Ngọc Lặc. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Thi và đoàn công tác kiểm tra tại công trình hồ chứa nước Nhà máy Thuỷ điện Cẩm thuỷ 1.

Hồ chứa nước Nhà máy thuỷ điện Cẩm Thuỷ 1 là hồ chứa thuỷ điện lòng sông, việc vận hành theo lưu lượng nước đến hồ. Theo quy định, mực nước hồ không được vượt quá 25.5m, dung tích toàn bộ là 14,836 triệu m3. Tuy nhiên, những ngày qua do lượng mưa lớn nên hiện nay mức nước hồ đang xấp xỉ 25.5m.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Thi kiểm tra công tác ứng phó tại Nhà máy Thuỷ điện Cẩm thuỷ 1.

Nếu thời gian tới, mưa tiếp tục lớn thì buộc phải vận hành cửa xả, thực hiện quy trình xả lũ hồ chứa nước t huỷ điện Cẩm Thuỷ 1. Việc xả lũ sẽ gây ảnh hưởng cho khoảng 12.048 hộ dân thuộc các xã Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Thuỷ , Cẩm Tân, Cẩm Vân, diện tích ảnh hưởng khoảng 75,545 ha.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị đơn vị cần chú trọng xây dựng phương án vận hành hồ chứa an toàn. Đồng thời phối hợp với các xã vùng lòng hồ kiểm tra, quản lý chặt chẽ, không để người dân, tàu thuyền đi vào khu vực lòng hồ trong thời điểm mưa bão, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ ứng trực, theo dõi sát diễn biến của bão số 3 để có phương án ứng phó cho từng tình huống mưa bão, ngập lụt. Tiến hành xả lũ khi cần thiết; khi vận hành điều tiết xả lũ phải tuân thủ các quy định để bảo đảm an toàn về người, tài sản và hoa màu của người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tại công trình hồ Cống Khê.

Tại Công trình hồ Cống Khê, xã Ngọc Lặc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND Nguyễn Văn Thi, nhấn mạnh: Đây là hồ lớn, có dung tích chứa 4.380 nghìn m3 nước cung cấp nước sản xuất cho hàng nghìn ha hoa màu của người dân. Do đó, đề nghị Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi Hồ Cống Khê duy trì chế độ trực 24/24 giờ, đảm bảo 100% quân số, chủ động trong mọi tình huống; đồng thời đảm bảo vận hành công trình theo quy trình được phê duyệt. Cùng với đó, cần thường xuyên kiểm tra để đảm bảo an toàn mặt đập cũng như hồ chứa, thực hiện các giải pháp cần thiết để vừa đảm bảo an toàn cho vùng hạ du vừa đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất vụ mùa năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chính quyền các địa phương và đơn vị vận hành công trình phải nêu cao tinh thần, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục bám sát tình hình bão số 3 và hoàn lưu sau bão để triển khai các phương án phù hợp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân; chủ động triển khai thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ và kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

